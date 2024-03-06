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Как украинцам продлить временную защиту в Чехии онлайн: подробности

22:00, 6 марта 2024
В Чехии началась онлайн-регистрация на продление временной защиты до 15 марта.
Как украинцам продлить временную защиту в Чехии онлайн: подробности
Источник фото: EPA
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В Чехии продолжается онлайн-регистрация на продление временной защиты до 15 марта. Если этого не сделать, статус автоматически аннулируется в конце месяца. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

Процесс продления временной защиты в Чехии состоит из двух этапов. Первый - это онлайн-регистрация, обеспечивающая защиту до 30 сентября 2024 года. Второй - визит в отделение МВД для получения визовой наклейки, которая продлит защиту до 31 марта 2025 года.

Для онлайн-регистрации нужно создать новую учетную запись на Информационном портале для иностранцев и иметь действительный личный электронный адрес. Рекомендуется самостоятельно регистрироваться, но если оказывает помощь сотрудник неприбыльной организации, нужно предоставить данные для доступа к электронной почте и учетной записи.

Во время онлайн-регистрации необходимо указать личные данные, а также дополнительные данные для детей до 15 лет. Лица старше 15 лет могут регистрироваться самостоятельно.

После онлайн-регистрации выбирается день и время визита в отделение МВД для получения визовой наклейки.

Во время визита нужно иметь действительный загранпаспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также подтверждение о наличии жилья.

Для ребенка до 15 лет также нужно иметь документы, которые уполномочивают представлять лицо, а в случае их отсутствия - фотографию паспортного формата.

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