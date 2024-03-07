Субсидия в Украине: проверить, оказана ли помощь, можно онлайн

Украинцам предоставлена возможность проверки информации по назначенным субсидиям и льготам в режиме онлайн.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что проверить, предоставлена ли жилищная субсидия, можно онлайн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины предоставлена возможность проверки информации по назначенным субсидиям и льготам.

В разделе «Моя субсидия» можно просмотреть:

- месяц и год последнего начисления;

- начисленную сумму;

- решение о назначении субсидии/льготы.

Ранее сообщалось, что процесс оформления на портале Дія был упрощен.

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