Субсидія в Україні: перевірити, чи надана допомога, можна онлайн

Українцям надана можливість перевірки інформації за призначеними субсидіями та пільгами у режимі онлайн.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, що перевірити, чи надана житлова субсидія, можна онлайн. Про це повідомила пресслужба відомства.

В особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України надано можливість перевірки інформації за призначеними субсидіями та пільгами.

У розділі «Моя субсидія» можна переглянути:

- місяць та рік останнього нарахування;

- нараховану суму;

- рішення щодо призначення субсидії/пільги.

Раніше ми писали, що процес оформлення на порталі Дія було спрощено.

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