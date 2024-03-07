Субсидія в Україні: перевірити, чи надана допомога, можна онлайн

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, що перевірити, чи надана житлова субсидія, можна онлайн. Про це повідомила пресслужба відомства.
В особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України надано можливість перевірки інформації за призначеними субсидіями та пільгами.
У розділі «Моя субсидія» можна переглянути:
- місяць та рік останнього нарахування;
- нараховану суму;
- рішення щодо призначення субсидії/пільги.
Раніше ми писали, що процес оформлення на порталі Дія було спрощено.
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