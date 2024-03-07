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Рахувати строк у 36 місяців для звільнення з військової служби тих, хто на фронті, і тих, хто виконує завдання у тилу, пропонують по-різному

Є велика різниця, коли особа перебуває на передовій, де тривають активні бойові дії, і коли особа знаходиться при виконанні завдань, але у тилу, тому строк у 36 місяців для звільнення зі служби пропонують рахувати по-різному.

Заявник адресував скаргу «суддям Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (без України)»: Верховний Суд вказав, чи може суд повернути таку скаргу

Якщо в апеляційній скарзі містяться викривлена назва суду, образи суддів та учасників процесу, вона підлягає поверненню, — позиція Верховного Суду.

Питання і у забезпеченні озброєнням, яке мають у своєму арсеналі західні країни, і яке не надають Україні, — Федір Веніславський про те, чому не можна за раз мобілізувати півмільйона українців

Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на початку квітня – Федір Веніславський акцентував, що питання не лише у живій силі, а й у затримці військової допомоги від західних партнерів.

Кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів поменшало: перший етап конкурсу навіть не завершився

Голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко добровільно припинив участь у конкурсі

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

  1. В Україні

Субсидія в Україні: перевірити, чи надана допомога, можна онлайн

10:03, 7 березня 2024
Українцям надана можливість перевірки інформації за призначеними субсидіями та пільгами у режимі онлайн.
Субсидія в Україні: перевірити, чи надана допомога, можна онлайн
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, що перевірити, чи надана житлова субсидія, можна онлайн. Про це повідомила пресслужба відомства.

В особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України надано можливість перевірки інформації за призначеними субсидіями та пільгами.

У розділі «Моя субсидія» можна переглянути:

- місяць та рік останнього нарахування;

- нараховану суму;

- рішення щодо призначення субсидії/пільги.

Раніше ми писали, що процес оформлення на порталі Дія було спрощено.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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