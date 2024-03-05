Заповнення заяви на субсидію за 10 хвилин: процес оформлення на порталі Дія було спрощено

Процедура отримання субсидії тепер складається лише з 7 полів та займатиме 10 хвилин.

Джерело фото: biz.nv.ua

Процедури отримання субсидії через портал Дія було спрощено. Тепер українці можуть витратити всього лише 10 хвилин на заповнення заяви, порівняно зі 30 хвилинами раніше. Про це розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Спрощений процес передбачає заповнення лише 7 полів замість попередніх 21. Більшість документів автоматично підтягуються з реєстрів, що виключає необхідність стояти в чергах та збирати довідки.

Ця послуга доступна для українців, які раніше не отримували субсидію. Важливою перевагою є також можливість подати заяву на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг через Дія.

Субсидія надається для таких видів витрат, як оплата комунальних послуг, придбання газу та побутового палива. Житлові субсидії на придбання палива надаються раз на рік, за умови, що домогосподарство не отримує централізоване опалення або не використовує природний газ чи електроенергію для індивідуального опалення.

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