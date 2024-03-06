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  1. Общество

Google начнет борьбу с SEO-спамом в поиске, в частности со сгенерированным искусственным интеллектом

19:53, 6 марта 2024
Первые изменения в алгоритмах начнут действовать с 5 мая.
Google начнет борьбу с SEO-спамом в поиске, в частности со сгенерированным искусственным интеллектом
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Компания Google решила изменить свои алгоритмы предоставления поисковой информации, чтобы бороться со спамом и автоматизированным контентом, в частности, со сгенерированным искусственным интеллектом. Об этом сообщила компания.

Обновление рейтинга, намеченное на май, позволит лучше отсеивать неполезный и неоригинальный контент.

Обновление интегрирует опыт, полученный в 2022 году, и направляет больше трафика на качественные сайты.

По оценкам Google, эти изменения снизят количество спама и неоригинальных результатов на 40%. Компания планирует удалить автоматизированный контент, который создается искусственным интеллектом и обычно не полезен пользователям.

Обновление алгоритмов направлено на выявление неполезных страниц с плохим пользовательским опытом, созданным для поисковых систем, а не для людей.

Google хочет исключить веб-страницы, которые пытаются соответствовать специфическим поисковым запросам, но не имеют полезного контента. В частности, компания фокусируется на борьбе с масштабируемым спамом, созданным искусственным интеллектом, а также со старомодным спамом, созданным людьми.

Изменения в алгоритмах направлены на содержание контент-ферм, которые становятся все большей проблемой. Теперь Google будет учитывать контент, созданный в масштабе как бесполезный для целей ранжирования, а не для предоставления полезной информации.

Кроме того, Google будет рассматривать как спам посторонний контент низкого качества, размещенный на авторитетных сайтах с целью использования их хорошей репутации. Контент, размещаемый на доменах, превращенных в клик-машины после того, как их купил кто-то другой, также будет спамом.

Первые изменения в алгоритмах начнут действовать с 5 мая.

Google дает владельцам сайтов 2-месячный срок, чтобы они могли адаптироваться к новым правилам. Обновления направлены на улучшение результатов поиска, чтобы пользователи получали более качественный и релевантный контент.

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