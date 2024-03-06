ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 9 победителей конкурса

Комиссия провела собеседования с 15 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

Фото: vkksu.gov.ua

Во вторник, 5 марта, Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования с 15 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Петренко Светлану Юрьевну на должность судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области;

Пасичника Олега Николаевича на должность судьи Московского районного суда города Харькова;

Балацкую Ольгу Романовну на должность судьи Ровенского городского суда Ровенской области;

Малюк Марину Викторовну на должность судьи Комсомольского городского суда Полтавской области;

Мельник Наталья Петровна на должность судьи Автозаводского районного суда города Кременчуга Полтавской области;

Овсеенко Игоря Владимировича на должность судьи Смелянского горрайонного суда Черкасской области;

Музычука Романа Романовича в должность судьи Коростышевского районного суда Житомирской области;

Тренич Анна Григорьевна на должность судьи Залещицкого районного суда Тернопольской области;

Проскурню Олега Ивановича в должность судьи Святошинского районного суда в Киеве.

Отказано в предоставлении рекомендации по назначению:

Скреметы Елены Александровны на должность судьи Бершадского районного суда Винницкой области.

Отложено проведение собеседования с Радановичем Григорием Михайловичем, Сопронюком Александром Андреевичем, Валовин Юлией Владимировной, Мельником Андреем Васильевичем, Дмитренко Юлией Владимировной.

Ранее сообщалось, что уже десять кандидатов на должности судей местных судов получили отказ от ВККС.

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