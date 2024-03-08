15 победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС

В Комиссии также сообщили, что два кандидата прекратили участие в конкурсе.

Фото: vkksu.gov.ua

В четверг, 7 марта, Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования с 18 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Макеєва Сергія Вікторовича на посаду судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області;

Подкопаєву Ірину Анатоліївну на посаду судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Турчин-Кукаріну Ірину Вікторівну на посаду судді Теофіпольського районного суду Хмельницької області;

Гаркушу В’ячеслава Вікторовича на посаду судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська;

Патраманського Ігоря Івановича на посаду судді Тиврівського районного суду Вінницької області;

Усікова Олексія Віталійовича на посаду судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;

Михалюк Ольгу Василівну на посаду судді Любашівського районного суду Одеської області;

Смалюха Руслана Ярославовича на посаду судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області;

Рудалєву Лесю Вікторівну на посаду судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;

Цирфу Костянтина Анатолійовича на посаду судді Київського районного суду міста Одеси;

Пруднікову Олександру Валеріївну на посаду судді Дергачівського районного суду Харківської області;

Солоненко Таїсію Василівну на посаду судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області;

Новасардову Ірину Вячеславівну на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;

Олійника Кирила Івановича на посаду судді Татарбунарського районного суду Одеської області;

Панченко Наталію Олександрівну на посаду судді Татарбунарського районного суду Одеської області.

Припинено участь у конкурсі Поліщука Павла Ярославовича та Пинчука Дмитра Ярославовича.

Відкладено проведення співбесіди з Максименком Дмитром Романовичем.

Также мы сообщали, что ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 9 победителей конкурса.

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