15 победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС

В четверг, 7 марта, Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования с 18 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:
Макеєва Сергія Вікторовича на посаду судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області;
Подкопаєву Ірину Анатоліївну на посаду судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;
Турчин-Кукаріну Ірину Вікторівну на посаду судді Теофіпольського районного суду Хмельницької області;
Гаркушу В’ячеслава Вікторовича на посаду судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська;
Патраманського Ігоря Івановича на посаду судді Тиврівського районного суду Вінницької області;
Усікова Олексія Віталійовича на посаду судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;
Михалюк Ольгу Василівну на посаду судді Любашівського районного суду Одеської області;
Смалюха Руслана Ярославовича на посаду судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області;
Рудалєву Лесю Вікторівну на посаду судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;
Цирфу Костянтина Анатолійовича на посаду судді Київського районного суду міста Одеси;
Пруднікову Олександру Валеріївну на посаду судді Дергачівського районного суду Харківської області;
Солоненко Таїсію Василівну на посаду судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області;
Новасардову Ірину Вячеславівну на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
Олійника Кирила Івановича на посаду судді Татарбунарського районного суду Одеської області;
Панченко Наталію Олександрівну на посаду судді Татарбунарського районного суду Одеської області.
Припинено участь у конкурсі Поліщука Павла Ярославовича та Пинчука Дмитра Ярославовича.
Відкладено проведення співбесіди з Максименком Дмитром Романовичем.
Также мы сообщали, что ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 9 победителей конкурса.
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