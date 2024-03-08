Какая будет погода на выходные: прогноз

В Киеве 9 марта осадков не ожидается.

В Украине 9 марта прогнозируется преимущественно без осадков. Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 7 градусов тепла, а на юге страны может достигать 10 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Закарпатье и побережье морей от 2° тепла до 3° мороза; днем 2-7° тепла, в Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 10° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

В Киеве 9 марта без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 9 марта самая высокая температура днем была 17,3 в 1920 году, самая низкая ночью -20,0 в 1915 году.

В воскресенье, 10 марта, сохранится сухая погода, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается 1-6° мороза, в Карпатах, восточных и северо-восточных областях до 9° мороза, в Украине, кроме востока и северо-востока, около 0°, в западных областях 1-6° тепла; днем 4-9° тепла, в западных и юго-западных областях 7-12°, в Закарпатье до 16° тепла.

В Киеве 10 марта без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью ожидается 1-3° мороза, днем 6-8° тепла.

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