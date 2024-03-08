Финляндия обязала владельцев вывезти из страны автомобили с российскими номерами: срок - 16 марта

После этой даты будет выясняться, почему автомобиль все еще находится в стране и как долго он здесь пробыл.

Финляндия обязала владельцев автомобилей на российских номерах вывезти транспортные средства из страны в следующую субботу, 16 марта. Об этом сообщает издание Yle.

Запрет на въезд в Финляндию на авто, имеющие российские номерные знаки, начал действовать осенью 2023 года. Впрочем, владельцам авто, находившихся в то время в стране, дали время до 16 марта 2024 года, чтобы вывезти транспортное средство.

В таможенной службе Финляндии указали, что пока не могут сказать, что произойдет с российскими автомобилями после этой даты. Однако выясняется, почему автомобиль все еще находится в Финляндии и как долго он здесь пробыл.

Более детальный план действий еще в разработке.

Ранее мы писали, что Финляндия может навсегда закрыть два пункта пропуска с рф.

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