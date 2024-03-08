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К участию в конкурсе на должности судей апелляционных судов ВККС пока что допустила 1 772 кандидата

16:00, 8 марта 2024
Еще 166 кандидатов получили отказ в допуске, а судьба 127 кандидатов решится в середине марта.
К участию в конкурсе на должности судей апелляционных судов ВККС пока что допустила 1 772 кандидата
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Высшая квалификационная комиссия судей 8 марта 2024 года обнародовала статистику допуска кандидатов на должности судей апелляционных судов.

Так, по состоянию на 8 марта допущено к участию в конкурсе 1 772 кандидата.

Отказано в допуске к участию в конкурсе 166 кандидатам.

Приостановлено участие в конкурсе 11 кандидатов.

Относительно 127 кандидатов рассмотрение вопроса не завершено. Решить вопрос допуска кандидатов планируется, в частности, 14, 18, 19 марта.

Всего напомним, документы для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов подали 2074 кандидата.

Среди основных причин отказа в допуске – не подтверждение кандидатами соответствующего стажа для должности судьи апелляционного суда (5 лет – для судей, 7 – для адвокатов и представителей научного сообщества), неполный комплект документов, представление неактуальных на момент конкурса документов (например, устаревших справок о несудимости).

Напомним, что конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов ВККС объявила 14 сентября 2023 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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