Бывшую украинскую спортсменку с сумо будут судить за поддержку и сбор средств для рф

Следствие установило, что она провела неоднократные сборы средств для закупки ресурсов для военнослужащих рф, которые в том числе вели боевые действия против Украины в городе Бахмут.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей украинской спортсменки из Крыма по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Обвиняемая – бывшая украинская спортсменка и многократная чемпионка Европы и мира по сумо, которая с 2016 года начала выступать в составе сборной рф, однако сделала перерыв в карьере после запрета российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

Следствие установило, что для поддержки армии окупантов она организовала и возглавила волонтерское движение в Крыму. Провела неоднократные сборы средств для закупки дизельных генераторов, раций, тепловизоров и других ресурсов для военнослужащих рф, которые в том числе вели боевые действия против Украины в городе Бахмут.

С целью влияния на формирование информационного пространства в Крыму, являясь публичным лицом, обвиняемая неоднократно выступала в пророссийских медиа, продвигая пропагандистские нарративы, пишут в ОГП.

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