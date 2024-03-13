Колишню українську спортсменку із сумо судитимуть за підтримку та збір коштів для рф

Слідство встановило, що вона провела неодноразові збори коштів для закупівлі ресурсів для військовослужбовців рф, які у тому числі вели бойові дії проти України у місті Бахмут.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишньої української спортсменки з Криму за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

Обвинувачена – колишня українська спортсменка та багаторазова чемпіонка Європи та світу із сумо, яка з 2016 року почала виступати у складі збірної рф, однак зробила перерву в кар’єрі після заборони російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях.

Слідство встановило, що для підтримки армії окупантів вона організувала та очолила волонтерський рух у Криму. Провела неодноразові збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців рф, які у тому числі вели бойові дії проти України у місті Бахмут.

З метою впливу на формування інформаційного простору в Криму, будучи публічною особою, обвинувачена неодноразово виступала у проросійських медіа, просуваючи пропагандистські наративи, пишуть в ОГП.

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