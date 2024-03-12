Мешканця Києва, який через соцмережу зливав ворогу інформацію, засудили до 15 років

Зібрані дані чоловік передавав ворогу через Telegram, за що отримував грошову винагороду.

Мешканця Києва, який передавав ворогу дані про ЗСУ та об’єкти критичної інфраструктури, засудили до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Як повідомили у Офісі Генерального прокурора, суд визнав чоловіка винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокурори у суді довели, що засуджений добровільно погодився на пропозицію представника країни-агресора та допомагав у проведенні підривної діяльності проти України.

На виконання ворожих завдань чоловік здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів критичної інфраструктури столиці. Збирав інформацію щодо військових об’єктів, наявності блокпостів і спостережних пунктів, укріплень та перебування військовослужбовців ЗСУ й інших військових формувань, які беруть участь у відсічі збройної агресії.

Зібрані дані чоловік передавав ворогу через Telegram, за що отримував грошову винагороду.

До набрання вироку законної сили він перебуватиме під вартою.

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