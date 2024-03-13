ЦПАУ станет «единственным окном» получения услуг для ветеранов и их семей: что известно

Вводится подход, который позволит с одним пакетом документов обратиться в ЦПАУ, который будет дальше распространять полученные данные ко всем необходимым субъектам.

Центр предоставления административных услуг станет единственным окном получения услуг для ветеранов и их семей. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В Минветеранов представили презентацию «Единое окно в ЦПАУ как инструмент предоставления качественных административных услуг ветеранам и членам их семей».

В ней представили конкретные пути интеграции всех возможных услуг для ветеранов в систему Центров предоставления административных услуг. Ведь именно ЦПАУ более приспособлены к новым вызовам», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для упрощения жизни ветеранов и их семей уже вводится подход, который позволит с одним пакетом документов обратиться в ЦПАУ , который будет дальше распространять полученные данные ко всем необходимым субъектам.

В целом, создание в ЦПАУ «единого окна» будет предусматривать для ветеранов:

формирование единой базы услуг для ветеранов войны;

максимальную осведомленность об их возможностях;

создание удобных, качественных и доступных условий для получения административных услуг;

внедрение комплексного подхода – получение спектра административных услуг в одном месте от одного или нескольких субъектов предоставления таких услуг.

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