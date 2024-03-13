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  1. В Украине

На Киевщине задержали двух мужчин, которые сняли почти 350 тысяч гривен с чужого счета в электронной платежной системе

17:46, 13 марта 2024
Под Киевом задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве с использованием поддельных паспортов.
На Киевщине задержали двух мужчин, которые сняли почти 350 тысяч гривен с чужого счета в электронной платежной системе
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Два жителя Киевщины 27 и 35 лет подозреваются в совершении этого преступления путем обмана и участия в сговоре, который нанес значительный ущерб потерпевшему по ч. 3 ст. 190 УК Украины.

По данным Киевской городской прокуратуры, один из подозреваемых ранее работал в известном сервисе почтовых отправлений, предоставляющем услуги перевода средств. Он имел доступ к персональным данным клиентов и знал процессы работы сервиса.

Подозреваемые узнали о наличии на счету одного из клиентов 350 тыс. грн. и решили их снять. Они изготовили поддельную фотографию владельца счета и вклеили ее в напечатанный паспорт. После этого они отдали поддельный паспорт кассиру в отделении почты и назвали номер мобильного телефона владельца счета для идентификации. Подозреваемые получили почти 350 тыс. грн. наличных под контролем правоохранителей.

Вскоре после получения денег злоумышленники встретились для разделения добычи, но их задержали согласно статье 208 УПК Украины.

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