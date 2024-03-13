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  1. В Україні

На Київщині затримали двох чоловіків, які зняли майже 350 тисяч гривень з чужого рахунку в електронній платіжній системі

17:46, 13 березня 2024
Під Києвом затримали двох чоловіків, підозрюваних у шахрайстві з використанням підроблених паспортів.
На Київщині затримали двох чоловіків, які зняли майже 350 тисяч гривень з чужого рахунку в електронній платіжній системі
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Два жителі Київщини 27 та 35 років підозрюються у вчиненні цього злочину шляхом обману та участі у змові, яка завдала значної шкоди потерпілому за ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними Київської міської прокуратури, один з підозрюваних раніше працював у відомому сервісі поштових відправлень, що надає послуги переказу коштів. Він мав доступ до персональних даних клієнтів та знав процеси роботи сервісу.

Підозрювані дізналися про наявність на рахунку одного з клієнтів 350 тис. грн. та вирішили їх зняти. Вони виготовили підроблену фотокартку власника рахунку та вклеїли її в надрукований паспорт. Після цього вони віддали підроблений паспорт касиру у відділенні пошти та назвали номер мобільного телефону власника рахунку для ідентифікації. Підозрювані отримали майже 350 тис. грн. готівки під контролем правоохоронців.

Невдовзі після отримання грошей зловмисники зустрілися для поділу здобутку, але їх затримали згідно зі статтею 208 КПК України.

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