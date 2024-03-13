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В Киевской области из-за косули произошло ДТП, фото

13:26, 13 марта 2024
Из-за косули, которая перебегала дорогу, произошло ДТП.
В Киевской области из-за косули произошло ДТП, фото
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В среду, 13 марта, возле села Логвин Володарской общины Киевской области произошло ДТП.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, 57-летний водитель «ГАЗ», обнаружив на дороге косулю, был вынужден выехать на обочину, но из-за непогоды грузовик съехал в кювет.

В результате инцидента ни водитель, ни животное не пострадали.

На месте инцидента работали представители ГСЧС.

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