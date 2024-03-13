В Верховной Раде предлагают усовершенствовать сбор с граждан налога на имущество

В частности, предлагается, чтобы органы местного самоуправления осуществляли контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг по налогу на имущество, остановку расходных операций на его счетах или электронных кошельках в банке или другом финансовом учреждении.

Администрированию имущественных налогов с граждан уделяется ненадлежащее внимание, а бюджеты общин недополучают налоговые поступления от этих налогов. Поэтому следует усилить полномочия соответствующих органов, чтобы сбор налога на имущество с граждан осуществлялся должным образом. Об этом отмечают в пояснительной записке к законопроекту 11067 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты по совершенствованию администрирования налога на имущество народные депутаты от фракции «Голос» Галина Васильченко, Роман Лозинский, Юлия Клименко, Наталья Пипа, Ярослав Юрчишин и другие, внесшие его вместе с депутатами от «Слуги народа».

Следовательно, законопроектом предусматривается поэтапная передача органам местного самоуправления полномочий по администрированию налога на имущество.

Первым этапом – срок действия соответствующих законодательных норм составляет 2 года, с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года – предлагается предоставить органам местного самоуправления полномочия в части регистрации и ведения учета объектов налогообложения налогом на имущество, проведение сверки плательщиков налога на имущество, сбора налоговой информации по налогу на имущество и внесению ее в информационные базы данных ГНС Украины, отправку (вручение) налоговых уведомлений-решений по плате за землю.

Вторым этапом, с 1 января 2027 г. и на постоянной основе, предусматривается значительное расширение полномочий органов местного самоуправления по администрированию налога на имущество одновременно с обеспечением для ГНС Украины функций надзора за соблюдением органами местного самоуправления норм налогового законодательства в части налога на имущество.

В частности, предлагается, чтобы органы местного самоуправления (исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, финансовый орган местного органа исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику) могли осуществлять мероприятия по обеспечению погашения налогового долга по уплате налога на имущество:

контролировать своевременность представления плательщиками налога на имущество предусмотренной законом отчетности (деклараций, расчетов и других документов, связанных с исчислением и уплатой налога на имущество), своевременность, достоверность, полноту начисления и уплаты налога на имущество;

обеспечивали достоверность и полноту учета плательщиков налога на имущество, объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением налога на имущество;

осуществляли контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг по налогу на имущество; и/или остановка расходных операций на его счетах/электронных кошельках в банке, другом финансовом учреждении, небанковском предоставлении платежных услуг/эмитенте электронных денег;

обеспечивали определение в установленных настоящим Кодексом случаях сумм налоговых и денежных обязательств плательщиков налога на имущество, применение и своевременное взыскание сумм предусмотренных законом штрафных (финансовых) санкций (штрафов) за нарушение налогового, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;

обращались в суд в случаях, предусмотренных законодательством;

использовали при исполнении своих должностных (служебных) обязанностей налоговую информацию по информационно-телекоммуникационных системам и другим источникам и т.п.

Подобная модель, содержащая широкие налоговые полномочия органов местного самоуправления и надзорную функцию центрального органа исполнительной власти, реализующая государственную налоговую политику, функционирует в унитарных государствах ЕС с похожей на украинскую правовую традицию – в частности, в Республике Польша и Латвийской Республике, отмечают депутаты.

«Продолжение реформы децентрализации должно сопровождаться расширением налоговых полномочий органов местного самоуправления. Это позволит усилить финансовую возможность местного самоуправления благодаря увеличению доходов бюджетов общин от налога на имущество (плата за землю, налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортный налог).

Оптимизация численности контролирующих органов приводит к значительной перегрузке работников Государственной налоговой службы, на которых возложены обязанности по администрированию налога на имущество, в связи с чем администрированию имущественных налогов уделяется ненадлежащее внимание, а бюджеты общин недополучают налоговые поступления от этих налогов. Уменьшение численности работников ГНС Украины заставляет органы местного самоуправления выполнять часть процедур, связанных с администрированием имущественных налогов, при этом последние не наделены такими полномочиями в соответствии с действующим законодательством.

Объем ежегодно недополученных бюджетами общин доходов от налога на имущество можно оценить на уровне до 15 млрд грн», – указывают депутаты.

Напомним, для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», МВФ подчеркнули, что Национальная стратегия доходов (NRS) должна закрепить налоговую политику и реформы администрирования, чтобы помочь получить достаточные доходы для достижения этих целей.

Также мы писали, что некоторые из индикаторов, которые Украина должна реализовать для получения денег от ЕС, уже выполнены, в частности, это принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы.

Автор: Наталья Мамченко

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