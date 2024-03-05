Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

Кабмин постановлением от 1 марта №240 внес изменения в постановление от 31 мая 2012 г. №476 о передаче данных, необходимых для расчета налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Так, «органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и органы, осуществляющие регистрацию места жительства физических лиц» из постановления исключены. Передавать данные будет Минюст в автоматизированном порядке, что ускорит расчет налога.

Настоящий Порядок определяет механизм представления сведений, необходимых для расчета налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Субъектом представления сведений является Минюст. Минюст представляет в течение 15 дней после окончания налогового (отчетного) квартала ГНС сведения по состоянию на первое число соответствующего квартала.

Минюст представляет ГНС сведения об объектах жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их доли, находящиеся в собственности физических и юридических лиц, в том числе нерезидентов (далее — недвижимое имущество), с указанием:

фамилии, имени и отчества физического лица

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или серии (при наличии) и номера паспорта (для физических лиц, по религиозным убеждениям отказавшихся от принятия регистрационного номера)

наименование юридического лица и его налогового номера, адреса и типа недвижимого имущества, его регистрационного номера и кода административно-территориальной единицы

общей и жилой площади недвижимого имущества

вида общей собственности (в случае, когда такое имущество принадлежит на праве общей собственности),

размера доли в праве общей собственности (в случае, когда такое имущество принадлежит на праве общей долевой собственности)

основания возникновения права собственности и даты государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество.

Передача Минюстом в ГНС указанных сведений осуществляется путем электронного информационного взаимодействия между информационными ресурсами Минюста и ГНС с использованием электронных коммуникационных сетей.

Сведения, поступившие в ГНС, вносятся в базы данных информационных систем ГНС.

Напомним, плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, владельцы объектов жилой и нежилой недвижимости.

За объекты жилой недвижимости налог для физических лиц рассчитывается за площадь, превышающую квартиры – 60 кв. метров, жилых домов – 120 кв. метров, разных типов жилой недвижимости, в том числе их долей – 180 кв. метров.

Базой налогообложения есть общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его долей.

Ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от типа объектов и их местонахождения в процентах к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года, и не может превышать 1,5 процента за 1 кв. метр.

Поскольку в 2024 году налог начисляется за отчетный 2023 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2023, которая составляла 6 700 гривен (таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн (6 700*1,5 проц.).

Следовательно, сумма налога зависит от ставки налога, установленной соответствующим местным советом по местонахождению каждого объекта недвижимости и общей площади таких объектов.

Так, например, у физического лица находится в собственности квартира в Киеве общей площадью 65 квадратных метров. Сумма налога рассчитывается как произведение общей площади квартиры, уменьшенной на 60 кв. м и ставки налога, которая составляет 1,5 процента (100,5 грн за метр квадратный).

Расчет суммы налога:

(65-60)*100,5 = 502,5 гривен.

Справочно. При наличии в собственности плательщика налога объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его доли, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).

Налоговые уведомления-решения об уплате сумм налога, исчисленного согласно нормам Налогового кодекса Украины, и соответствующие платежные реквизиты, в частности, органов местного самоуправления по местонахождению каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, направляются налогоплательщику до 1 июля года наступает по базовому налоговому (отчетному) периоду (году).

Налоговое обязательство по налогу уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Автор: Наталя Мамченко

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