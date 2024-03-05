Пожар на подстанции завода Tesla под Берлином: экоактивистов подозревают в поджоге

Из-за пожара на подстанции завода под Берлином Tesla временно остановила производство.

Источник фото: dw.com

Завод Tesla под Берлином временно прекратил свою работу из-за пожара на подстанции, который привел к отключению электроэнергии в некоторых районах города. Об этом сообщает Bild.

По предварительным данным, примерно в 4:50 утра произошел громкий взрыв на подстанции Штайнфурт рядом с заводом Tesla, что вызвало пожар. Огонь распространился на опору электропередачи, что привело к масштабному отключению электроэнергии. В зоне отключения оказались завод, город Эркнер и некоторые районы Берлина.

Экстренные службы временно прекратили работу из-за опасности рядом с горящим трансформатором, где была обнаружена палатка экоактивистов с надписью "Здесь закопаны взрывоопасные предметы!". Полиция и пожарная служба вернутся к работе после того, как специалисты по взрывчатке проверят место пожара и объявят его безопасным.

По данным издания, с четверга около 100 активистов заняли часть леса в Бранденбурге возле завода Tesla. Компания планирует вырубку деревьев в случае расширения своей территории, но активисты выступают против этого.

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