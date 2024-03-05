Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

Как задекларировать уничтоженное имущество: разъяснение НАПК

Если дом или автомобиль уничтожены, то информация об имуществе все равно подлежит отображению до момента исключения сведений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или снятия транспортного средства с учета.

Кабмин внес изменения в Порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество относительно проверки приобретателя земельного участка

Правительство урегулировало проверку приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения в Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

НАПК указало на коррупционные риски законопроекта о мобилизации

НАПК проанализировало законопроект Кабмина 10449 о мобилизации и указало на усложнение правового механизма судебной защиты гражданами своих прав.

Верховный Суд США фактически переложил вопрос дисквалификации Дональда Трампа с президентских выборов на Конгресс, - Politico

«Они сделали это недостаточно четко»: решение Верховного Суда США может повлечь за собой другой кризис, поскольку он фактически переадресовал решение вопроса о возможности дисквалификации Дональда Трампа к парламентариям.

  1. В Украине

Пожар на подстанции завода Tesla под Берлином: экоактивистов подозревают в поджоге

13:11, 5 марта 2024
Из-за пожара на подстанции завода под Берлином Tesla временно остановила производство.
Пожар на подстанции завода Tesla под Берлином: экоактивистов подозревают в поджоге
Источник фото: dw.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Завод Tesla под Берлином временно прекратил свою работу из-за пожара на подстанции, который привел к отключению электроэнергии в некоторых районах города. Об этом сообщает Bild.

По предварительным данным, примерно в 4:50 утра произошел громкий взрыв на подстанции Штайнфурт рядом с заводом Tesla, что вызвало пожар. Огонь распространился на опору электропередачи, что привело к масштабному отключению электроэнергии. В зоне отключения оказались завод, город Эркнер и некоторые районы Берлина.

Экстренные службы временно прекратили работу из-за опасности рядом с горящим трансформатором, где была обнаружена палатка экоактивистов с надписью "Здесь закопаны взрывоопасные предметы!". Полиция и пожарная служба вернутся к работе после того, как специалисты по взрывчатке проверят место пожара и объявят его безопасным.

По данным издания, с четверга около 100 активистов заняли часть леса в Бранденбурге возле завода Tesla. Компания планирует вырубку деревьев в случае расширения своей территории, но активисты выступают против этого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду