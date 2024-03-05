Минобороны впервые объявило закупку дронов через Prozorro

Министерство обороны впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 беспилотных авиационных комплексов.

Источник фото: Минобороны Украины

«Агентство оборонных закупок» впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) на общую ожидаемую стоимость почти 3 млрд гривен (без НДС). Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как отмечается, закупка будет происходить путем применения рамочного соглашения, что позволит конкурентно закупать необходимые товарные позиции, не раскрывая для общего доступа чувствительную информацию.

Соответствующие объявления опубликованы в Prozorro 4 марта по следующим предметам закупок:

БпАК типа DJI Mavic 3E – 15000 единиц. Ожидаемая стоимость – 2 000 550 000 грн (без НДС).

БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal – 5000 единиц. Ожидаемая стоимость – 989 081 667 грн (без НДС).

Ожидаемая стоимость рассчитана путем вывода средней цены на основе полученных коммерческих предложений, поясняют в Минобороны.

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