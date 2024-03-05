Как задекларировать уничтоженное имущество: разъяснение НАПК

Если дом или автомобиль уничтожены, то информация об имуществе все равно подлежит отображению до момента исключения сведений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или снятия транспортного средства с учета.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции 5 марта 2024 года обнародовали разъяснения об особенностях декларирования уничтоженного во время боевых действий имущества.

В НАПК отметили, что если дом или квартира разрушены, то данные о таких объектах также подлежат отражению в разделе 3 «Объекты недвижимости» декларации до момента исключения сведений о них из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Аналогичный подход применим и к транспортным средствам, сведения о которых необходимо отражать в разделе 6 «Ценное движимое имущество – транспортные средства» декларации до снятия этого уничтоженного транспортного средства с учета.

Если транспортное средство было уничтожено или осталось на временно оккупированной территории, или повреждено и не пригодно к дальнейшему использованию, владелец авто может обратиться в ближайший сервисный центр МВД и заказать услугу выбраковки транспортного средства, после чего транспортное средство будет снято учета (постановление Кабинета Министров Украины от 07.09 .1998, № 1388).

Однако условиями для прекращения права собственности на уничтоженное движимое имущество является наличие установленного факта уничтожения имущества.

Документами, подтверждающими уничтожение имущества, могут быть материалы технической инвентаризации, удостоверяющие факт уничтожения имущества, справки органов внутренних дел Украины, акт о пожаре, официальные заключения других учреждений или организаций, которые в соответствии с законодательством уполномочены удостоверять факт уничтожения имущества и т. п.

Автор: Вячеслав Хрипун

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