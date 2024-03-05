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Як задекларувати знищене майно: роз’яснення НАЗК

Якщо будинок або автомобіль знищені, то інформація про майно все одно підлягає відображенню до моменту виключення відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або зняття транспортного засобу з обліку.

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Як задекларувати знищене майно: роз’яснення НАЗК

12:46, 5 березня 2024
Якщо будинок або автомобіль знищені, то інформація про майно все одно підлягає відображенню до моменту виключення відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або зняття транспортного засобу з обліку.
Як задекларувати знищене майно: роз’яснення НАЗК
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У Національному агентстві з питань запобігання корупції 5 березня 2024 року оприлюднили роз’яснення щодо особливостей декларування знищеного під час бойових дій майна.

У НАЗК зазначили, що якщо будинок або квартира зруйновані, то дані про такі об’єкти також підлягають відображенню в розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації до моменту виключення відомостей про них із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Аналогічний підхід застосовується й до транспортних засобів, відомості про які необхідно відображати у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації до зняття цього знищеного транспортного засобу з обліку.

Якщо транспортний засіб був знищений чи залишився на тимчасово окупованій території або пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу, після чого транспортний засіб буде знято обліку (постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388).

Однак, умовами для припинення права власності на знищене рухоме майно є наявність встановленого факту знищення майна. 

Документами, які підтверджують знищення майна, можуть бути матеріали технічної інвентаризації, що засвідчують факт знищення майна, довідки органів внутрішніх справ України, акт про пожежу, офіційні висновки інших установ або організацій, які відповідно до законодавства уповноважені засвідчувати факт знищення майна тощо. 

Автор: В’ячеслав Хрипун

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