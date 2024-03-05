ЄС планує заборонити пластикові упаковки

ЄС заборонить одноразовий пластик у рамках угоди щодо нових правил екологічної упаковки до 2030 року.

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Європейський Союз заборонить використання одноразової пластикової упаковки для свіжих фруктів та овочів, туалетних аксесуарів та фаст-фуду. У понеділок, 4 березня, стало відомо, що на переговорах було досягнуто угоди про це, з метою зробити упаковку предметів повсякденного вжитку більш екологічно безпечною, повідомляє Politico.

Головною метою нового законодавства є боротьба зі зростаючими купами відходів упаковки в ЄС, тож заборони мають бути введені до 2030 року. Фредерік Ріс, депутат Європарламенту, який очолює роботу над документом, називає цю угоду історичною, закликаючи промислові сектори та держави-члени приєднатися до зусиль по боротьбі з надмірним пакуванням.

Згідно з угодою, до 2030 року вся упаковка на ринку ЄС має бути придатною для вторинної переробки, а з 1 січня 2035 року переробка упаковки, придатної для вторинної переробки, повинна здійснюватися "у великих масштабах".

У закладах харчування, які працюють на винос, також буде заборонено використовувати одноразову упаковку, замість цього вони повинні дозволяти клієнтам приносити власну тару для наповнення напоями або готовою їжею.

Німецька депутатка Європарламенту Делара Буркхардт зауважує, що хоче більшого, але вважає, що досягнутий компроміс - це крок у правильному напрямку, більш амбітний, ніж попередні пропозиції, і забезпечує більше ясності в деяких аспектах.

Остаточний текст законопроекту повинен бути схвалений як Європарламентом, так і Єврорадою.

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