ЕС планирует запретить пластиковые упаковки

ЕС запретит одноразовый пластик в рамках соглашения о новых правилах экологической упаковки до 2030 года.

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Европейский Союз запретит использование одноразовой пластиковой упаковки для свежих фруктов и овощей, туалетных аксессуаров и фаст-фуда. В понедельник, 4 марта, стало известно, что на переговорах было достигнуто соглашение об этом, с целью сделать упаковку предметов повседневного потребления более экологически безопасной, сообщает Politico.

Главной целью нового законодательства является борьба с растущими кучами отходов упаковки в ЕС, поэтому запреты должны быть введены до 2030 года. Фредерик Рис, депутат Европарламента, который возглавляет работу над документом, называет это соглашение историческим, призывая промышленные сектора и государства-члены присоединиться к усилиям по борьбе с чрезмерной упаковкой.

Согласно договору, к 2030 году вся упаковка на рынке ЕС должна быть пригодной для вторичной переработки, а с 1 января 2035 года переработка упаковки, пригодной для вторичной переработки, должна осуществляться "в больших масштабах".

В заведениях питания, которые работают на вынос, также будет запрещено использовать одноразовую упаковку, вместо этого они должны позволять клиентам приносить собственную тару для наполнения напитками или готовой едой.

Немецкий депутат Европарламента Делара Буркхардт замечает, что хочет большего, но считает, что достигнутый компромисс - это шаг в правильном направлении, более амбициозный, чем предыдущие предложения, и обеспечивает больше ясности в некоторых аспектах.

Окончательный текст законопроекта должен быть одобрен как Европарламентом, так и Евросоветом.

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