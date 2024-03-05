Міноборони вперше оголосило закупівлю дронів через Prozorro

Міністерство оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів.

Джерело фото: Міноборони України

«Агенція оборонних закупівель» вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) на загальну очікувану вартість майже 3 млрд гривень (без ПДВ). Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Як зазначається, закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди, що дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.

Відповідні оголошення опубліковані в Prozorro 4 березня щодо наступних предметів закупівель:

БпАК типу DJI Mavic 3E – 15000 одиниць. Очікувана вартість – 2 000 550 000 грн (без ПДВ).

БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal – 5000 одиниць. Очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ).

Очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій, пояснюють у Міноборони.

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