Пожежа на підстанції заводу Tesla під Берліном: екоактивістів підозрюють у підпалі

Через пожежу на підстанції заводу під Берліном Tesla тимчасово зупинила виробництво.

Джерело фото: dw.com

Завод Tesla під Берліном тимчасово припинив свою роботу через пожежу на підстанції, яка призвела до відключення електроенергії в деяких районах міста. Про це повідомляє Bild.

За попередніми даними, приблизно о 4:50 ранку стався гучний вибух на підстанції Штайнфурт поруч із заводом Tesla, що спричинило пожежу. Вогонь поширився на опору електропередачі, що призвело до масштабного відключення електроенергії. У зоні відключення опинилися завод, місто Еркнер та деякі райони Берліна.

Екстрені служби тимчасово припинили роботу через небезпеку поруч з палаючим трансформатором, де був виявлений намет екоактивістів з написом "Тут закопані вибухонебезпечні предмети!". Поліція та пожежна служба повернуться до роботи після того, як фахівці з вибухівки перевірять місце пожежі та оголосять його безпечним.

За даними видання, з четверга близько 100 активістів зайняли частину лісу в Бранденбурзі біля заводу Tesla. Компанія планує вирубку дерев у разі розширення своєї території, але активісти виступають проти цього.

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