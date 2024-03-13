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  1. В мире

Google запретил боту Gemini отвечать на вопросы относительно глобальных выборов

13:04, 13 марта 2024
Чат-бот Gemini не сможет ответить на вопрос о победе на выборах в 2024 году.
Google запретил боту Gemini отвечать на вопросы относительно глобальных выборов
Источник фото: blog.google
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Компания Google запретила чат-боту Gemini с искусственным интеллектом отвечать на вопросы относительно глобальных выборов, которые запланированы на 2024 год. Эту информацию сообщает агентство Forbes. Фирма, которая входит в корпорацию Alphabet, надеется предотвратить возможные ошибки во внедрении этой технологии.

Это обновление поступило во время, когда достижения в области генеративного искусственного интеллекта, в частности в создании изображений и видео, вызвали всеобщее волнение из-за проблем с дезинформацией и распространением фейковых новостей. Это побудило правительства к принятию мер по регулированию этой технологии.

Когда Gemini получает запросы о выборах, например, о президентских выборах в США между Джо Байденом и Дональдом Трампом, чат-бот отвечает: "Я все еще учусь отвечать на этот вопрос. А пока попробуйте Google Поиск".

Google объявил об этом ограничении в США еще в декабре, отметив, что оно вступит в силу перед выборами.

"В рамках подготовки к многочисленным выборам, которые пройдут по всему миру в 2024 году, и из соображений предосторожности мы ограничиваем типы запросов, связанных с выборами, на которые Gemini будет предоставлять ответы", - заявил представитель компании.

Кроме Соединенных Штатов, выборы запланированы в нескольких крупных странах, включая Южную Африку и Индию, которая является крупнейшей демократической страной в мире.

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