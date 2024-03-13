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  1. У світі

Google заборонив боту Gemini відповідати на питання стосовно глобальних виборів

13:04, 13 березня 2024
Чат-бот Gemini не зможе відповісти на питання щодо перемоги на виборах у 2024 році.
Google заборонив боту Gemini відповідати на питання стосовно глобальних виборів
Джерело фото: blog.google
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Компанія Google заборонила чат-боту Gemini зі штучним інтелектом відповідати на питання щодо глобальних виборів, які заплановані на 2024 рік. Цю інформацію повідомляє агентство Forbes. Фірма, яка входить до корпорації Alphabet, сподівається запобігти можливим помилкам у впровадженні цієї технології.

Це оновлення надійшло в час, коли досягнення в галузі генеративного штучного інтелекту, зокрема у створенні зображень та відео, викликали загальне хвилювання через проблеми з дезінформацією та поширенням фейкових новин. Це спонукало уряди до вживання заходів щодо регулювання цієї технології.

Коли Gemini отримує запити про вибори, наприклад, про президентські вибори у США між Джо Байденом та Дональдом Трампом, чат-бот відповідає: «Я все ще вчуся відповідати на це питання. А поки що спробуйте Google Пошук».

Google оголосив про це обмеження в США ще у грудні, зазначивши, що воно набуде чинності перед виборами.

«У рамках підготовки до численних виборів, які пройдуть по всьому світу в 2024 році, і з міркувань обережності ми обмежуємо типи запитів, повʼязаних з виборами, на які Gemini надаватиме відповіді», - заявив представник компанії.

Крім Сполучених Штатів, вибори заплановані у кількох великих країнах, включаючи Південну Африку та Індію, яка є найбільшою демократичною країною у світі.

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