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Зокрема, пропонується, аби органи місцевого самоврядування здійснювали контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг з податку на майно, зупинення видаткових операцій на його рахунках чи електронних гаманцях у банку або іншій фінансовій установі.

Кримінальну статтю про самовільне залишення військової частини пропонують змінити

У Верховній Раді пропонують змінити норми Кримінального кодексу щодо відповідальності за самовільне залишення військової частини.

Депутати пропонують скасувати відповідальність за невиконання наказу військовослужбовцем, якщо наказ завідомо злочинний і неможливий для виконання

Під явно злочинним наказом пропонують розуміти зокрема такий наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу понад 50%.

Ухвали щодо арешту майна можуть бути оскаржені в апеляційному порядку – Верховний Суд

Рішення про скасування або відмову у скасуванні арешту майна не згадані в ст. 309 КПК, але це не означає, що їх не можна оскаржити, зазначив Верховний Суд.

Верховній Раді рекомендують схвалити зміни в оформленні та обміні паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон

Зокрема, закріплюється можливість одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон і передбачається, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років.

  1. В Україні

Голова НАЗК Віктор Павлущик провів першу зустріч з послами країн «Великої сімки»

12:54, 13 березня 2024
Віктор Павлущик презентував своє бачення подальшого розвитку НАЗК.
Голова НАЗК Віктор Павлущик провів першу зустріч з послами країн «Великої сімки»
Фото: nazk.gov.ua
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Новообраний Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик 12 березня провів першу зустріч з послами країн «Великої сімки», акредитованими в Україні, та Головою Представництва ЄС в Україні. Про це повідомляє НАЗК.

Іноземні дипломати привітали очільника НАЗК з перемогою в конкурсі, відзначили відкритість та прозорість роботи конкурсної комісії та запевнили у своїй незмінній підтримці Нацагентства.

Віктор Павлущик презентував своє бачення подальшого розвитку НАЗК. За його словами, головними пріоритетами у діяльності він бачить згуртованість команди для сталої ефективної роботи, вдосконалення процесу декларування та його подальша автоматизація, оптимізація та спрощення роз'яснень для публічних службовців. Також він наголосив на важливості роботи з координації виконання Державної антикорупційної програми та запобіганню корупційних ризиків в найбільш уражених корупцією сферах.

Посли країн G7 також запевнили, що покладаються на Національне агентство у формуванні антикорупційної політики, впровадженні Реєстру прозорості на основі підписаного сьогодні Президентом України закону «Про доброчесне лобіювання», а також всіх заходів для формування нульової толерантності до корупції в суспільстві. 

«Україна та українці зробили свій вибір - це шлях до ЄС та європейських інституцій. У нас немає іншого вибору як перемогти на полі бою і подолати корупцію всередині країни.  НАЗК реалізовуватиме всі законодавчо встановлені повноваження, а також готове до нових викликів», –  сказав Голова НАЗК.

Учасниками зустрічі стали посли країн «Великої сімки», акредитовані в Україні, серед яких: П’єр Франческо Дзадзо (Посол Італії в Україні), Гаель Вейсьєр (Посол Франції в Україні), Мацуда Кунінорі (Посол Японії в Україні), Катаріна Матернова (Посол ЄС в Україні, Голова Представництва ЄС), Роберт Нідем (Тимчасово повірений у справах Посольства США в Україні), Тім Пранґе (Тимчасово повірений у справах Посольства ФРН в Україні),  Шериф Нагі (Тимчасово повірений у справах Посольства Канади в Україні).

Раніше ми писали, що Кабмін призначив Віктора Павлущика новим головою НАЗК.

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