Голова НАЗК Віктор Павлущик провів першу зустріч з послами країн «Великої сімки»

Віктор Павлущик презентував своє бачення подальшого розвитку НАЗК.

Фото: nazk.gov.ua

Новообраний Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик 12 березня провів першу зустріч з послами країн «Великої сімки», акредитованими в Україні, та Головою Представництва ЄС в Україні. Про це повідомляє НАЗК.

Іноземні дипломати привітали очільника НАЗК з перемогою в конкурсі, відзначили відкритість та прозорість роботи конкурсної комісії та запевнили у своїй незмінній підтримці Нацагентства.

Віктор Павлущик презентував своє бачення подальшого розвитку НАЗК. За його словами, головними пріоритетами у діяльності він бачить згуртованість команди для сталої ефективної роботи, вдосконалення процесу декларування та його подальша автоматизація, оптимізація та спрощення роз'яснень для публічних службовців. Також він наголосив на важливості роботи з координації виконання Державної антикорупційної програми та запобіганню корупційних ризиків в найбільш уражених корупцією сферах.

Посли країн G7 також запевнили, що покладаються на Національне агентство у формуванні антикорупційної політики, впровадженні Реєстру прозорості на основі підписаного сьогодні Президентом України закону «Про доброчесне лобіювання», а також всіх заходів для формування нульової толерантності до корупції в суспільстві.

«Україна та українці зробили свій вибір - це шлях до ЄС та європейських інституцій. У нас немає іншого вибору як перемогти на полі бою і подолати корупцію всередині країни. НАЗК реалізовуватиме всі законодавчо встановлені повноваження, а також готове до нових викликів», – сказав Голова НАЗК.

Учасниками зустрічі стали посли країн «Великої сімки», акредитовані в Україні, серед яких: П’єр Франческо Дзадзо (Посол Італії в Україні), Гаель Вейсьєр (Посол Франції в Україні), Мацуда Кунінорі (Посол Японії в Україні), Катаріна Матернова (Посол ЄС в Україні, Голова Представництва ЄС), Роберт Нідем (Тимчасово повірений у справах Посольства США в Україні), Тім Пранґе (Тимчасово повірений у справах Посольства ФРН в Україні), Шериф Нагі (Тимчасово повірений у справах Посольства Канади в Україні).

Раніше ми писали, що Кабмін призначив Віктора Павлущика новим головою НАЗК.

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