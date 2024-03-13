Глава НАПК Виктор Павлущик провел первую встречу с послами стран «Большой семерки»

Виктор Павлущик представил свое видение дальнейшего развития НАПК.

Фото: nazk.gov.ua

Новоизбранный Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик 12 марта провел первую встречу с послами стран «Большой семерки», аккредитованными в Украине, и Председателем Представительства ЕС в Украине. Об этом сообщает НАПК.

Иностранные дипломаты поздравили главу НАПК с победой в конкурсе, отметили открытость и прозрачность работы конкурсной комиссии и заверили в своей постоянной поддержке Нацагентства.

Виктор Павлущик представил свое видение дальнейшего развития НАПК. По его словам, главными приоритетами в деятельности он видит сплоченность команды для постоянной эффективной работы, усовершенствование процесса декларирования и дальнейшая автоматизация, оптимизация и упрощение разъяснений для публичных служащих. Также он отметил важность работы по координации выполнения Государственной антикоррупционной программы и предотвращению коррупционных рисков в наиболее пораженных коррупцией сферах.

Послы стран G7 также заверили, что возлагаются на Национальное агентство по формированию антикоррупционной политики, внедрению Реестра прозрачности на основе подписанного сегодня Президентом Украины закона «О добродетельном лоббировании», а также всех мер по формированию нулевой толерантности к коррупции в обществе.

«Украина и украинцы сделали свой выбор - это путь в ЕС и европейские институты. У нас нет другого выбора, как победить на поле боя и преодолеть коррупцию внутри страны. НАПК будет реализовывать все законодательно установленные полномочия, а также готово к новым вызовам», – сказал Глава НАПК.

Участниками встречи стали послы стран «Большой семерки», аккредитованные в Украине, среди которых: Пьер Франческо Дзадзо (Посол Италии в Украине), Гаэль Вейсьер (Посол Франции в Украине), Мацуда Кунинори (Посол Японии в Украине), Катарина Матернова ( Посол ЕС в Украине, Глава Представительства ЕС), Роберт Нидем (Временно поверенный в делах Посольства США в Украине), Тим Пранге (Временно поверенный в делах Посольства ФРГ в Украине), Шериф Наги (Временно поверенный в делах Посольства Канады в Украине).

Ранее мы писали, что Кабмин назначил Виктора Павлущика новым главой НАПК.

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