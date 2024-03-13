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Сколько будет длиться конкурс на должности судей апелляционных судов и почему быстро он не состоится: комментарий ВККС

Следует разработать новые тестовые задания, практические задачи, тесты на когнитивные способности и новые регламентные документы.

В Верховной Раде предлагают усовершенствовать сбор с граждан налога на имущество

В частности, предлагается, чтобы органы местного самоуправления осуществляли контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг по налогу на имущество, остановку расходных операций на его счетах или электронных кошельках в банке или другом финансовом учреждении.

Уголовную статью о самовольном оставлении воинской части предлагают изменить

В Верховной Раде предлагают изменить нормы Уголовного кодекса об ответственности за самовольное оставление воинской части.

Депутаты предлагают отменить ответственность за неисполнение приказа военнослужащим, если приказ заведомо преступен и невозможен для исполнения

Под явно преступным приказом предлагают понимать такой приказ, выполнение которого заведомо невозможно или заведомо приведет к потерям личного состава соответствующего подразделения свыше 50%.

Определение об аресте имущества может быть обжаловано в апелляционном порядке – Верховный Суд

Решения об отмене или отказе в отмене ареста имущества не упомянуты в ст. 309 УПК, но это не означает, что их нельзя обжаловать, указал Верховный Суд.

  1. Суд инфо

17 победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС

13:08, 13 марта 2024
Комиссия также отказала в предоставлении рекомендации двум кандидатам на должность судьи.
17 победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС
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Во вторник, 12 марта, Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования с 24 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Олійник Віру Миколаївну на посаду судді Нововоронцовського районного суду Херсонської області;

Стартановича Дмитра Володимировича на посаду судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Рубан Тетяну Петрівну на посаду судді Васильківського міськрайонного суду Київської області;

Пономаря Віталія Олексійовича на посаду судді Соснівського районного суду міста Черкаси;

Денисова Олега Олександровича на посаду судді Подільського районного суду міста Києва;

Дударця Дмитра Володимировича на посаду судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області;

Маланюка Олега Ярославовича на посаду судді Авдіївського міського суду Донецької області;

Іващенка Дмитра Андрійовича на посаду судді Котовського міськрайонного суду Одеської області;

Смовж Ольгу Юліанівну на посаду судді Звенигородського районного суду Черкаської області;

Сомок Олену Анатоліївну на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Францевича Володимира Володимировича на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси;

Ходачинського Романа Олександровича на посаду судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області;

Сініцину Оксану Станіславівну на посаду судді Макарівського районного суду Київської області;

Пукала Андрія Володимировича на посаду судді Оболонського районного суду міста Києва;

Ротмістренко Олену Володимирівну на посаду судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області;

Сирка Йосипа Йосиповича на посаду судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області;

Сиротенко Валентину Костянтинівну на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Козленко Анастасії Юріївни на посаду судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області;

Малого Олександра Володимировича на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Припинено участь у конкурсі Масюка Едуарда Івановича.

Відкладено проведення співбесіди з Михалевич Інною Миколаївною, Сороколітом Євгеном Миколайовичем, Дутковським Адріаном Юрійовичем, Топіхою Романом Миколайовичем.

Ранее сообщалось, что к участию в конкурсе на должности судей апелляционных судов ВККС пока что допустила 1 772 кандидата.

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