17 победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС

Во вторник, 12 марта, Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования с 24 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:
Олійник Віру Миколаївну на посаду судді Нововоронцовського районного суду Херсонської області;
Стартановича Дмитра Володимировича на посаду судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
Рубан Тетяну Петрівну на посаду судді Васильківського міськрайонного суду Київської області;
Пономаря Віталія Олексійовича на посаду судді Соснівського районного суду міста Черкаси;
Денисова Олега Олександровича на посаду судді Подільського районного суду міста Києва;
Дударця Дмитра Володимировича на посаду судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області;
Маланюка Олега Ярославовича на посаду судді Авдіївського міського суду Донецької області;
Іващенка Дмитра Андрійовича на посаду судді Котовського міськрайонного суду Одеської області;
Смовж Ольгу Юліанівну на посаду судді Звенигородського районного суду Черкаської області;
Сомок Олену Анатоліївну на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;
Францевича Володимира Володимировича на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси;
Ходачинського Романа Олександровича на посаду судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області;
Сініцину Оксану Станіславівну на посаду судді Макарівського районного суду Київської області;
Пукала Андрія Володимировича на посаду судді Оболонського районного суду міста Києва;
Ротмістренко Олену Володимирівну на посаду судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області;
Сирка Йосипа Йосиповича на посаду судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області;
Сиротенко Валентину Костянтинівну на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя.
Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:
Козленко Анастасії Юріївни на посаду судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області;
Малого Олександра Володимировича на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.
Припинено участь у конкурсі Масюка Едуарда Івановича.
Відкладено проведення співбесіди з Михалевич Інною Миколаївною, Сороколітом Євгеном Миколайовичем, Дутковським Адріаном Юрійовичем, Топіхою Романом Миколайовичем.
Ранее сообщалось, что к участию в конкурсе на должности судей апелляционных судов ВККС пока что допустила 1 772 кандидата.
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