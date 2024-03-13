17 переможців конкурсу рекомендовані для призначення на посаду судді — ВККС

Комісія також відмовила в наданні рекомендації двом кандидатам на посаду судді.

У вівторок, 12 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди із 24 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Олійник Віру Миколаївну на посаду судді Нововоронцовського районного суду Херсонської області;

Стартановича Дмитра Володимировича на посаду судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Рубан Тетяну Петрівну на посаду судді Васильківського міськрайонного суду Київської області;

Пономаря Віталія Олексійовича на посаду судді Соснівського районного суду міста Черкаси;

Денисова Олега Олександровича на посаду судді Подільського районного суду міста Києва;

Дударця Дмитра Володимировича на посаду судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області;

Маланюка Олега Ярославовича на посаду судді Авдіївського міського суду Донецької області;

Іващенка Дмитра Андрійовича на посаду судді Котовського міськрайонного суду Одеської області;

Смовж Ольгу Юліанівну на посаду судді Звенигородського районного суду Черкаської області;

Сомок Олену Анатоліївну на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Францевича Володимира Володимировича на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси;

Ходачинського Романа Олександровича на посаду судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області;

Сініцину Оксану Станіславівну на посаду судді Макарівського районного суду Київської області;

Пукала Андрія Володимировича на посаду судді Оболонського районного суду міста Києва;

Ротмістренко Олену Володимирівну на посаду судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області;

Сирка Йосипа Йосиповича на посаду судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області;

Сиротенко Валентину Костянтинівну на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Козленко Анастасії Юріївни на посаду судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області;

Малого Олександра Володимировича на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Припинено участь у конкурсі Масюка Едуарда Івановича.

Відкладено проведення співбесіди з Михалевич Інною Миколаївною, Сороколітом Євгеном Миколайовичем, Дутковським Адріаном Юрійовичем, Топіхою Романом Миколайовичем.

Раніше ми писали, що до участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів ВККС поки що допустила 1 772 кандидата.

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