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У Верховній Раді пропонують удосконалити збір з громадян податку на майно

Зокрема, пропонується, аби органи місцевого самоврядування здійснювали контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг з податку на майно, зупинення видаткових операцій на його рахунках чи електронних гаманцях у банку або іншій фінансовій установі.

Кримінальну статтю про самовільне залишення військової частини пропонують змінити

У Верховній Раді пропонують змінити норми Кримінального кодексу щодо відповідальності за самовільне залишення військової частини.

Депутати пропонують скасувати відповідальність за невиконання наказу військовослужбовцем, якщо наказ завідомо злочинний і неможливий для виконання

Під явно злочинним наказом пропонують розуміти зокрема такий наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу понад 50%.

Ухвали щодо арешту майна можуть бути оскаржені в апеляційному порядку – Верховний Суд

Рішення про скасування або відмову у скасуванні арешту майна не згадані в ст. 309 КПК, але це не означає, що їх не можна оскаржити, зазначив Верховний Суд.

Верховній Раді рекомендують схвалити зміни в оформленні та обміні паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон

Зокрема, закріплюється можливість одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон і передбачається, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років.

  1. Суд інфо

17 переможців конкурсу рекомендовані для призначення на посаду судді — ВККС

13:08, 13 березня 2024
Комісія також відмовила в наданні рекомендації двом кандидатам на посаду судді.
17 переможців конкурсу рекомендовані для призначення на посаду судді — ВККС
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У вівторок, 12 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди із 24 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Олійник Віру Миколаївну на посаду судді Нововоронцовського районного суду Херсонської області;

Стартановича Дмитра Володимировича на посаду судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Рубан Тетяну Петрівну на посаду судді Васильківського міськрайонного суду Київської області;

Пономаря Віталія Олексійовича на посаду судді Соснівського районного суду міста Черкаси;

Денисова Олега Олександровича на посаду судді Подільського районного суду міста Києва;

Дударця Дмитра Володимировича на посаду судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області;

Маланюка Олега Ярославовича на посаду судді Авдіївського міського суду Донецької області;

Іващенка Дмитра Андрійовича на посаду судді Котовського міськрайонного суду Одеської області;

Смовж Ольгу Юліанівну на посаду судді Звенигородського районного суду Черкаської області;

Сомок Олену Анатоліївну на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Францевича Володимира Володимировича на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси;

Ходачинського Романа Олександровича на посаду судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області;

Сініцину Оксану Станіславівну на посаду судді Макарівського районного суду Київської області;

Пукала Андрія Володимировича на посаду судді Оболонського районного суду міста Києва;

Ротмістренко Олену Володимирівну на посаду судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області;

Сирка Йосипа Йосиповича на посаду судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області;

Сиротенко Валентину Костянтинівну на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Козленко Анастасії Юріївни на посаду судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області;

Малого Олександра Володимировича на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Припинено участь у конкурсі Масюка Едуарда Івановича.

Відкладено проведення співбесіди з Михалевич Інною Миколаївною, Сороколітом Євгеном Миколайовичем, Дутковським Адріаном Юрійовичем, Топіхою Романом Миколайовичем.

Раніше ми писали, що до участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів ВККС поки що допустила 1 772 кандидата.

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