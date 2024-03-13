Кримінальну статтю про самовільне залишення військової частини пропонують змінити

У Верховній Раді пропонують змінити норми Кримінального кодексу щодо відповідальності за самовільне залишення військової частини.

У Верховній Раді пропонують змінити статтю 407 Кримінального кодексу, яка встановлює відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби (СЗЧ). Відповідний законопроект 11077 зареєстрували у Верховній Раді депутати Анна Скороход, Юлія Яцик, Сергій Кузьміних, Михайло Соколов та інші. Зокрема передбачається, що у випадку повернення військовослужбовця, якому інкримінується самовільне залишення частини, у військову частину з власної волі та у визначений строк під час дії воєнного стану допускається пом’якшене покарання (штраф і службове обмеження).

При цьому збільшується до п’яти днів строк, який не вважатиметься самовільним залишенням частини.

Крім того, депутати пропонують передбачити кримінальну відповідальність за подання командиром (начальником) військової частини завідомо недостовірної інформації про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем.

Отже, у ч. 1 ст. 407 КК пропонується додати нові умови, за яких настає відповідальність за СЗЧ, а саме самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез’явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез’явлення без поважних причин з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад п’ять діб, але не більше місяця, караються триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

У ч. 2 визначити, що самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад п’ять діб, вчинені в бойовій обстановці, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, наразі відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі передбачена за самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану.

Отже, за самовільне залишення місця служби на 4 доби на сьогодні передбачена відповідальність у 5-10 років позбавлення волі. Депутати ж пропонують, аби така відповідальність наставала лише у разі, якщо військовослужбовець відсутній понад 5 днів і за умови, що це відбувається у бойовій обстановці.

Також до ст. 407 КК пропонують додати нові норми.

Так, самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад п’ять діб, але не більше 14 діб, вчинені в умовах воєнного стану, якщо військовослужбовець самостійно повернувся до військової частини або місця служби чи самостійно з’явився на службу у вказаний строк, - караються штрафом або службовим обмеженням на строк до двох років.

Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад 14 діб, але не більше місяця, вчинені в умовах воєнного стану, якщо військовослужбовець самостійно повернувся до військової частини або місця служби чи самостійно з’явився на службу у вказаний строк, - караються штрафом або службовим обмеженням на строк до трьох років або позбавленням волі на строк один рік.

Відповідно у ст. 172-11 Кодексу про адміністративні правопорушення визначать, що самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез’явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до п’яти діб - тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Також пропонується запровадити кримінальну відповідальність (статтю 426-4) за подання командиром (начальником) військової частини завідомо недостовірної інформації та/або відомостей про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем. А саме подання таких завідомо недостовірної інформації та/або відомостей пропонують карати штрафом від 1700 грн до 8 500 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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