Уголовную статью о самовольном оставлении воинской части предлагают изменить

В Верховной Раде предлагают изменить нормы Уголовного кодекса об ответственности за самовольное оставление воинской части.

В Верховной Раде предлагают изменить статью 407 Уголовного кодекса, устанавливающую ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы (СЗЧ). Соответствующий законопроект 11077 года зарегистрировали в Верховной Раде депутаты Анна Скороход, Юлия Яцик, Сергей Кузьминых, Михаил Соколов и другие. В частности, предполагается, что в случае возвращения военнослужащего, которому инкриминируется самовольное оставление части, в воинскую часть по собственной воле и в определенный срок во время действия военного положения допускается смягченное наказание (штраф и служебное ограничение).

При этом увеличивается до пяти дней срок, не считающийся самовольным оставлением части.

Кроме того, депутаты предлагают предусмотреть уголовную ответственность за подачу командиром (начальником) воинской части заведомо недостоверной информации о самовольном оставлении воинской части или места службы военнослужащим.

Следовательно, в ч. 1 ст. 407 УК предлагается добавить новые условия, при которых наступает ответственность за СЗЧ, а именно самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной службы, а также неявку его вовремя без уважительных причин на службу в случае увольнения по части, назначения или перевода, без уважительных причин по командировке, отпуску или из лечебного учреждения продолжительностью свыше пяти суток, но не более месяца, наказываются содержанием в дисциплинарном батальоне сроком до двух лет или лишением свободы сроком до трех лет.

В ч. 2 определить, что самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявка его вовремя на службу без уважительных причин продолжительностью свыше пяти суток, совершенные в боевой обстановке, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, сейчас ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы предусмотрена за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявку его вовремя на службу без уважительных причин, совершенных в боевой обстановке, а так же те же действия продолжительностью более трех суток , совершенные в условиях военного положения

Следовательно, за самовольное оставление места службы на 4 суток на сегодняшний день предусмотрена ответственность в 5-10 лет лишения свободы. Депутаты же предлагают, чтобы такая ответственность наступала только в том случае, если военнослужащий отсутствует более 5 дней и при условии, что это происходит в боевой обстановке.

Также в ст. 407 УК предлагают добавить новые нормы.

Так, самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявка его вовремя на службу без уважительных причин продолжительностью свыше пяти суток, но не более 14 суток, совершенные в условиях военного положения, если военнослужащий самостоятельно вернулся в воинскую часть или места службы или самостоятельно явился на службу в указанный срок, - наказываются штрафом или служебным ограничением сроком до двух лет.

Самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявка его вовремя на службу без уважительных причин продолжительностью свыше 14 суток, но не более месяца, совершенные в условиях военного положения, если военнослужащий самостоятельно вернулся в воинскую часть или место службы или самостоятельно на службу в указанный срок, - наказываются штрафом или служебным ограничением на срок до трех лет или лишением свободы на срок один год.

Соответственно в ст. 172-11 Кодекса об административных правонарушениях определят, что самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной службы, а также неявка его вовремя без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, назначения или перевода, неявки из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до пяти суток - влекут арест с содержанием на гауптвахте на срок до десяти суток.

Также предлагается ввести уголовную ответственность (статью 426-4) за представление командиром (начальником) воинской части заведомо недостоверной информации и/или сведений о самовольном оставлении воинской части или места службы военнослужащим. А именно представление таких заведомо недостоверной информации и/или сведений предлагают наказывать штрафом от 1700 до 8500 грн.

Автор: Наталья Мамченко

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