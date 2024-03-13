В Рио-де-Жанейро мужчина захватил автобус с пассажирами: 2 убитых, еще 2 раненых

В Рио-де-Жанейро мужчина застрелил двух человек, еще двух ранил, а затем угнал автобус с 17 пассажирами.

Источник фото: Reuters

В Рио-де-Жанейро, столице Бразилии, мужчина застрелил двух человек на автовокзале и угнал автобус с 17 пассажирами, держа их в заложниках более трех часов.

По данным Reuters, автобус, который имел направление в город Жуис де Фора в штате Минас-Жерайс, ожидал на перроне вокзала, когда нападавший ворвался в него, убив двух человек и ранив еще двух, которые находились вблизи транспортного средства.

По информации полиции, двое раненых получили медицинскую помощь, одного из них доставили в больницу.

Полиция не разглашала личность нападавшего, но позже сообщила, что он сам сдался правоохранительным органам, и все заложники, среди которых были и пожилые люди, и дети, были освобождены.

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