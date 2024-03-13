У Ріо-де-Жанейро чоловік захопив автобус з пасажирами: 2 вбитих, ще 2 поранених

У Ріо-де-Жанейро чоловік застрелив двох людей, ще двох поранив, а потім викрав автобус з 17 пасажирами.

Джерело фото: Reuters

У Ріо-де-Жанейро, столиці Бразилії, чоловік застрелив двох осіб на автовокзалі та викрав автобус з 17 пасажирами, тримаючи їх у заручниках понад три години.

За даними Reuters, автобус, який мав напрямок до міста Жуїс де Фора в штаті Мінас-Жерайс, очікував на пероні вокзалу, коли нападник увірвався до нього, вбивши двох людей та поранивши ще двох, які перебували поблизу транспортного засобу.

За інформацією поліції, двоє поранених отримали медичну допомогу, одного з них доставили до лікарні.

Поліція не розголошувала особу нападника, але пізніше повідомила, що він сам здався правоохоронним органам, і всі заручники, серед яких були і люди похилого віку, і діти, були звільнені.

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