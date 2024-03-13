У 2023 році з боржників стягнули рекордні 25 мільярдів гривень

В Україні за рік сума стягнень зросла у 2,5 рази.

У минулому році виконавчими службами було стягнуто понад 25 млрд грн. Цей показник є рекордним за останні п’ять років. Про це повідомив «Опендатабот».

Наголошується, що майже 2 млн виконавчих документів було виконано державною виконавчою службою та приватними виконавцями у 2023 році. Загальна сума, яку стягнули з боржників минулоріч сягла 25,21 млрд грн. За рік сума стягнень зросла у 2,5 рази.

Наразі майже 60% від загальної кількості виконавчих проваджень реалізуються, що є доволі високим показником.

Водночас суми стягнень складає лише 6% від загальної суми, яку повинні були отримати від боржників. Загалом лише 6 копійок з кожної гривні боргу було стягнуто торік. У 2022-му ця сума становила 5 копійок з кожної гривні.

У «Опендатаботі» додають, що судове стягнення боргів покращилось завдяки появі інституту приватних виконавців та автоматичному блокуванню рахунків.

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