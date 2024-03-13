Міноборони України оприлюднило список озброєння з нового пакета допомоги США на $300 мільйонів

Пакет, зокрема, включає зенітні ракети Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди.

Фото: 24tv.ua

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Сполучені Штати Америки 12 березня оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $300 мільйонів.

Міністерство оборони України оприлюднило список озброєння з нового пакета допомоги.

До нового пакету, зокрема, входять:

зенітні ракети Stinger

додаткові боєприпаси для HIMARS

артилерійські снаряди 155мм калібру

⁠артилерійські снаряди 105мм калібру

протитанкові гранатомети АТ-4

додаткові боєприпаси для стрілецької зброї

боєприпаси для підриву перешкод

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання

«Я вдячний американському народу та Міністру оборони США Ллойду Остіну особисто за непохитну підтримку», – наголосив Міністр оборони України Рустем Умєров.

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