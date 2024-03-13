Міноборони України оприлюднило список озброєння з нового пакета допомоги США на $300 мільйонів

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Сполучені Штати Америки 12 березня оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $300 мільйонів.
Міністерство оборони України оприлюднило список озброєння з нового пакета допомоги.
До нового пакету, зокрема, входять:
- зенітні ракети Stinger
- додаткові боєприпаси для HIMARS
- артилерійські снаряди 155мм калібру
- артилерійські снаряди 105мм калібру
- протитанкові гранатомети АТ-4
- додаткові боєприпаси для стрілецької зброї
- боєприпаси для підриву перешкод
- запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання
«Я вдячний американському народу та Міністру оборони США Ллойду Остіну особисто за непохитну підтримку», – наголосив Міністр оборони України Рустем Умєров.
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