Минобороны Украины обнародовало список вооружения из нового пакета помощи США на $300 миллионов

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Соединенные Штаты Америки 12 марта объявили о новом пакете военной помощи Украине на $300 миллионов.
Министерство обороны Украины обнародовало список вооружения из нового пакета помощи.
В новый пакет, в частности, входят:
- зенитные ракеты Stinger
- дополнительные боеприпасы для HIMARS
- артиллерийские снаряды 155мм калибра
- артиллерийские снаряды 105мм калибра
- противотанковые гранатометы АТ-4
- дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия
- боеприпасы для подрыва помех
- запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование
«Я благодарен американскому народу и Министру обороны США Ллойду Остину лично за непреклонную поддержку», – подчеркнул Министр обороны Украины Рустем Умеров.
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