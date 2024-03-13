Минобороны Украины обнародовало список вооружения из нового пакета помощи США на $300 миллионов

Пакет включает зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды.

Фото: 24tv.ua

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Соединенные Штаты Америки 12 марта объявили о новом пакете военной помощи Украине на $300 миллионов.

Министерство обороны Украины обнародовало список вооружения из нового пакета помощи.

В новый пакет, в частности, входят:

зенитные ракеты Stinger

дополнительные боеприпасы для HIMARS

артиллерийские снаряды 155мм калибра

⁠артиллерийские снаряды 105мм калибра

противотанковые гранатометы АТ-4

дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия

боеприпасы для подрыва помех

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование

«Я благодарен американскому народу и Министру обороны США Ллойду Остину лично за непреклонную поддержку», – подчеркнул Министр обороны Украины Рустем Умеров.

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