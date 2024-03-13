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Уголовную статью о самовольном оставлении воинской части предлагают изменить

В Верховной Раде предлагают изменить нормы Уголовного кодекса об ответственности за самовольное оставление воинской части.

Депутаты предлагают отменить ответственность за неисполнение приказа военнослужащим, если приказ заведомо преступен и невозможен для исполнения

Под явно преступным приказом предлагают понимать такой приказ, выполнение которого заведомо невозможно или заведомо приведет к потерям личного состава соответствующего подразделения свыше 50%.

Верховной Раде рекомендуют одобрить изменения в оформлении и обмене паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу

В частности, закрепляется возможность одновременного оформления, обмена паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу и предусматривается, что паспорт гражданина Украины в форме карты оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет.

3,5 года лишения свободы за кражу подгузников для ребенка на сумму 356 грн – депутаты решили, что нужно поднять предел криминальной наказуемости до 4542 грн

Народные депутаты предлагают, чтобы уголовная ответственность за кражу наступала, если сумма украденного больше 4542 грн, но пока внесли только законопроект об изменениях в КУоАП.

Нардепы предлагают отменить уголовную ответственность за производство оружия и взрывчатых веществ в домашних условиях

Депутаты предлагают декриминализировать незаконное изготовление, переработку оружия или его фальсификацию, незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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Минобороны Украины обнародовало список вооружения из нового пакета помощи США на $300 миллионов

12:27, 13 марта 2024
Пакет включает зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды.
Минобороны Украины обнародовало список вооружения из нового пакета помощи США на $300 миллионов
Фото: 24tv.ua
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Соединенные Штаты Америки 12 марта объявили о новом пакете военной помощи Украине на $300 миллионов.

Министерство обороны Украины обнародовало список вооружения из нового пакета помощи.

В новый пакет, в частности, входят:

  • зенитные ракеты Stinger
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS
  • артиллерийские снаряды 155мм калибра
  • ⁠артиллерийские снаряды 105мм калибра
  • противотанковые гранатометы АТ-4
  • дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия
  • боеприпасы для подрыва помех
  • запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование

«Я благодарен американскому народу и Министру обороны США Ллойду Остину лично за непреклонную поддержку», – подчеркнул Министр обороны Украины Рустем Умеров.

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