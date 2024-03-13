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  1. В мире

В Польше задержали украинских журналистов, которые зафиксировали торговлю с россией

12:23, 13 марта 2024
После обыска и изъятия техники Польша депортировала журналистов, которые документировали торговлю с россией.
В Польше задержали украинских журналистов, которые зафиксировали торговлю с россией
Источник фото: molbuk
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В Польше задержали журналистов издания Rajon.in.ua, которые документировали торговлю с россией. После конфискации их техники, их депортировали из страны. Об этом говорится в сообщении издания.

По информации СМИ, редактора Юрия Конкевича и видеооператора Александра Пилюка задержали 7 марта во время фиксации пересечения границы грузовыми автомобилями между Калининградской областью РФ и Республикой Польша.

Согласно редакционным заданием, журналисты должны были исследовать тему грузовых перевозок и оценить использование различного транспорта для пересечения границы. Однако, во время фотосъемки российских вагонов сжиженного газа, журналистов задержали правоохранители.

Во время задержания правоохранители изъяли у журналистов технику и провели обыск их автомобиля, после чего депортировали из Польши. Журналисты планируют обжаловать решение о депортации и требовать возврата изъятого имущества.

"Ни одного блокпоста польских фермеров там мы не встретили, зато увидели вагоны РЖД - Русской железной дороги. Польская полиция задержала нас и изъяла имущество, не сообщила консулу, не дала возможности позвонить в Украину, а Агентство внутренней безопасности назвала лицами, которые угрожают национальной безопасности Польши, и выдворила", - рассказал журналист Юрий Конкевич.

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