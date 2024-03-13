У Польщі затримали українських журналістів, які зафіксували торгівлю з росією

Після обшуку та вилучення техніки Польща депортувала журналістів, які документували торгівлю з росією.

Джерело фото: molbuk

У Польщі затримали журналістів видання Rajon.in.ua, які документували торгівлю з Росією. Після конфіскації їхньої техніки, їх депортували з країни. Про це йдеться у повідомленні видання.

За інформацією ЗМІ, редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща.

Згідно з редакційним завданням, журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень та оцінити використання різного транспорту для перетину кордону. Однак, під час фотозйомки російських вагонів скрапленого газу, журналістів затримали правоохоронці.

Під час затримання правоохоронці вилучили у журналістів техніку та провели обшук їхнього автомобіля, після чого депортували з Польщі. Журналісти планують оскаржити рішення про депортацію та вимагати повернення вилученого майна.

«Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД – Руской железной дорогі. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консулу, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила», – розповів журналіст Юрій Конкевич.

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