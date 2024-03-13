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  1. В Україні

Кабмін затвердив Стратегію розвитку добровільного донорства: що вона передбачає

16:16, 13 березня 2024
Уряд також затвердив план заходів з реалізації Стратегії у 2024-2026 роках.
Кабмін затвердив Стратегію розвитку добровільного донорства: що вона передбачає
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У вівторок, 12 березня, Кабінет міністрів України ухвалив Стратегію розвитку добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові. Про це повідомив урядовий портал.

Стратегію схвалено на період до 2028 року. Також затверджено відповідний план заходів з її реалізації у 2024-2026 роках.

Згідно з ухваленим документом, пацієнтам не доведеться шукати донорів крові, щоб отримати належну медичну допомогу та боротися за своє життя. Зокрема, молодь заохочуватимуть бути активними, фахівці мотивуватимуть здобувачів освіти добровільно і регулярно ставати донорами крові і їх компонентів. Для цього в закладах загальної середньої та вищої освіти проводитимуть заходи для популяризації донорства крові.

Також планується створення в суб’єктах системи крові підрозділів, відповідальних за залучення донорів крові та її компонентів. Формування бази постійних донорів відбудеться за допомогою системного підходу до планування заготівлі крові та керування запасами компонентів крові.

Відповідно до інформації Всесвітньої організації охорони здоров’я, в країнах із рівнем доходу на душу населення вище середнього кількість донацій на тисячу осіб становить 15,9 раза. В Україні ж цей показник становить лише 11 донацій на тисячу осіб.

Станом на 1 січня 2022 р., за інформацією МОЗ, загальна кількість донорів крові та компонентів крові становила 309 255 осіб, на 1 січня 2021 р. — 311 895 осіб, а на 1 січня 2020 р. — 363 318 осіб.

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