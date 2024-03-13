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  1. В Украине

Кабмин утвердил Стратегию развития добровольного донорства: что она предусматривает

16:16, 13 марта 2024
Правительство также утвердило план мер по реализации Стратегии в 2024-2026 годах.
Кабмин утвердил Стратегию развития добровольного донорства: что она предусматривает
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Во вторник, 12 марта, Кабинет Министров Украины принял Стратегию развития добровольного бесплатного донорства крови и компонентов крови. Об этом сообщил правительственный портал.

Стратегия одобрена на период до 2028 года. Также утвержден соответствующий план мер по ее реализации в 2024-2026 годах.

Согласно принятому документу, пациентам не придется искать доноров крови, чтобы получить должную медицинскую помощь и бороться за свою жизнь. В частности, молодежь будут поощрять активность, специалисты будут мотивировать соискателей образования добровольно и регулярно становиться донорами крови и их компонентов. Для этого в учреждениях общего среднего и высшего образования будут проводить мероприятия по популяризации донорства крови.

Планируется также создание в субъектах системы крови подразделений, ответственных за привлечение доноров крови и ее компонентов. Формирование базы постоянных доноров состоится с помощью системного подхода к планированию заготовки крови и управлению запасами компонентов крови.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в странах с уровнем дохода на душу населения выше среднего количество донаций на тысячу человек составляет 15,9 раза. В Украине же этот показатель составляет всего 11 донаций на тысячу человек.

По состоянию на 1 января 2022 г., по информации Минздрава, общее количество доноров крови и компонентов крови составило 309 255 человек, на 1 января 2021 г. – 311 895 человек, а на 1 января 2020 г. – 363 318 человек.

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