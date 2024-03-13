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На Тернопольщине суд вынес приговоры по 20 уголовным делам за кражи в условиях военного положения

16:34, 13 марта 2024
В 2023 году за кражу в условиях военного положения Подволочиским районным судом Тернопольской области привлечено к ответственности 20 человек.
На Тернопольщине суд вынес приговоры по 20 уголовным делам за кражи в условиях военного положения
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В 2023 году Подволочиский районный суд рассмотрел 20 уголовных дел, в которых обвиняемые были в кражах в условиях военного положения согласно статье 185 части 4 Уголовного кодекса Украины.

Согласно приговорам суда:

  • 10 человек были приговорены к лишению свободы, однако они освобождены от отбывания наказания с условием испытания (с испытательным сроком);
  • 2 человека были приговорены к общественным работам;
  • 1 лицу был присужден штраф;
  • 7 человек получили наказание в виде лишения свободы.

Санкция части 4 статьи 185 УК Украины предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Однако, назначая наказание, суд в каждом конкретном случае учитывает все обстоятельства дела, тяжесть совершенного уголовного правонарушения, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также выясняет, есть ли основания для назначения более мягкого наказания, чем это предусмотрено соответствующей статьей Уголовного кодекса.

Так, в 10 уголовных производствах суд, учитывая тяжесть уголовного преступления, личность виновного и другие обстоятельства дела, пришел к выводу о возможности исправления осужденных без отбывания наказания, а потому принял решение об освобождении от отбывания наказания, установив осужденным испытательный срок.

Еще трем лицам суд назначил наказание, не связанные с лишением свободы: двум лицам присудил общественные работы, одному лицу - штраф. В этих делах суд счел возможным назначить наказание ниже низшего предела, установленного в санкции ч. 4 ст. 185 УК Украины.

В отношении 7 человек суд избрал наказание в виде лишения свободы на определенный срок. Из них:

  • один человек приговорен к 3-м годам лишения свободы за кражу с проникновением в другое помещение, совершенную в условиях военного положения. Суд применил к лицу статью 69 УК Украины (назначил наказание ниже низшего предела, установленного санкцией ч. 4 ст. 185 УК);
  • один человек приговорен к 3-м годам лишения свободы за: незаконченное покушение на кражу, совершенную в условиях военного положения (ч.3 ст.15 ч.4 ст. 185), кражу в условиях военного положения (ч.4 ст. 185) и домашнее насилие (ст. 126-1КК Украины). Суд назначил наказание, применив статью 69 УК Украины (ниже низшего предела) и ст. 70 УК Украины (по совокупности преступлений);
  • еще пятерым лицам наказание в виде лишения свободы (на срок от 4-х до 5-ти с половиной лет) назначено на основании ч.1 ст. 71 УК Украины - по совокупности приговоров, то есть эти лица уже ранее были осуждены за другие преступления, и во время отбывания наказания или во время испытательного срока совершили новые преступления.

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