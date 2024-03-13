Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о мобилизации позволит обнаружить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других реестрах

Член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко отметил, что законопроект 10449 о мобилизации решает проблему, когда многие военнообязанные отсутствуют в реестрах Центров комплектации, их физически и технически не видят.

Три победителя конкурса на должности судей местных судов отказались от должностей судей

Кандидаты решили стать судьями апелляционных судов.

Решение в судебном решении вопроса о взаимных обязанностях субъектов властных полномочий в сфере безопасности является основанием для их привлечения в качестве третьих лиц – Верховный Суд

Верховный Суд пояснил, что институт третьего лица направлен на создание условий для защиты прав, свобод и интересов такого лица, которые могут быть нарушены при разрешении спора между истцом и ответчиком в отсутствие третьего лица.

Сколько будет длиться конкурс на должности судей апелляционных судов и почему быстро он не состоится: комментарий ВККС

Следует разработать новые тестовые задания, практические задачи, тесты на когнитивные способности и новые регламентные документы.

В Верховной Раде предлагают усовершенствовать сбор с граждан налога на имущество

В частности, предлагается, чтобы органы местного самоуправления осуществляли контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг по налогу на имущество, остановку расходных операций на его счетах или электронных кошельках в банке или другом финансовом учреждении.

  1. В Украине

Как быстро подать заявление на назначение пенсии: разъяснение

21:20, 13 марта 2024
Заявление на назначение пенсии украинцы могут подать дистанционно.
Как быстро подать заявление на назначение пенсии: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как быстро и удобно подать заявление на назначение пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявление на назначение пенсии можно подать дистанционно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно:

подготовить цветные скан-копии документов:

- паспорт;

- идентификационный код;

- документы о страховом стаже (трудовая книга, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);

- справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

- реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

- фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

- свидетельство о браке в случае смены фамилии женщиной.

- подключить смс-информирование от Пенсионного фонда.

Для подачи заявления выполните следующие шаги:

авторизуйтесь в личном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);

в левом боковом меню выберите раздел «ПО ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ» и нажмите на вкладку «ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ»;

ознакомьтесь с краткой инструкцией и пошагово заполните атрибуты заявления;

добавьте предварительно отсканированные документы и нажмите «СФОРМИРОВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ»;

проверьте внесенные в заявление данные, если все верно, — нажмите «ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ В ПФУ»;

статус обработки заявления можно просматривать во вкладке «МОИ ОБРАЩЕНИЯ».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики