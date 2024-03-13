Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о мобилизации позволит обнаружить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других реестрах

Член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко отметил, что законопроект 10449 о мобилизации решает проблему, когда многие военнообязанные отсутствуют в реестрах Центров комплектации, их физически и технически не видят.

Три победителя конкурса на должности судей местных судов отказались от должностей судей

Кандидаты решили стать судьями апелляционных судов.

Решение в судебном решении вопроса о взаимных обязанностях субъектов властных полномочий в сфере безопасности является основанием для их привлечения в качестве третьих лиц – Верховный Суд

Верховный Суд пояснил, что институт третьего лица направлен на создание условий для защиты прав, свобод и интересов такого лица, которые могут быть нарушены при разрешении спора между истцом и ответчиком в отсутствие третьего лица.

Сколько будет длиться конкурс на должности судей апелляционных судов и почему быстро он не состоится: комментарий ВККС

Следует разработать новые тестовые задания, практические задачи, тесты на когнитивные способности и новые регламентные документы.

В Верховной Раде предлагают усовершенствовать сбор с граждан налога на имущество

В частности, предлагается, чтобы органы местного самоуправления осуществляли контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг по налогу на имущество, остановку расходных операций на его счетах или электронных кошельках в банке или другом финансовом учреждении.

  1. В мире
  2. / Общество

Apple разрешила скачивать приложения с сайтов: это поможет разработчикам избежать 30% комиссии

20:16, 13 марта 2024
Apple надеется, что эти правила минимизируют риск установления вредных и пиратских приложений.
Apple разрешила скачивать приложения с сайтов: это поможет разработчикам избежать 30% комиссии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Apple разрешила пользователям в Евросоюзе использовать сторонние магазины программ. Об этом сообщает Engadget.

В частности, разработчики, которые отвечают определенным критериям, смогут позволить загружать программы со своих сайтов.

Как известно, опция Web Distribution станет доступна уже этой весной. Чтобы ею воспользоваться, разработчики должны согласиться с новыми правилами App Store, согласно которым они платят комиссию за каждую установку пользователем после определенных пороговых значений. Также они должны быть участником Apple Developer Program и иметь хорошую репутацию не менее 2 лет. Кроме того, разработчики должны «иметь приложение, которое имело более одного миллиона первых годовых установок на iOS в ЕС за предыдущий календарный год».

Apple надеется, что эти правила минимизируют риск установления вредных и пиратских приложений. Однако в Евросоюзе компанию уже подвергли критике. Она якобы придерживается только буквы Закона о цифровых рынках, но не придерживается его духа, поэтому попытки контроля над загрузками приложений из интернета могут оказаться под пристальным вниманием регуляторов.

Кроме того, компания разрешила разработчикам запускать магазины приложений, содержащих исключительно их собственные программы. Раньше нужно было включать и программы конкурентов. Таким образом, такие компании как Epic Games, Xbox и Meta могут иметь магазины приложений для iOS, которые содержат только их собственные приложения и игры.

Это также дает разработчикам больше свободы в перемещении пользователей на внешнюю страницу транзакций и покупки их товаров и услуг. Это означает, что такие компании как Spotify и Netflix смогут разрабатывать ссылки на свои сайты и потенциально избежать 30% комиссии Apple на подписки через регистрацию в приложениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики