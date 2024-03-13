Apple разрешила скачивать приложения с сайтов: это поможет разработчикам избежать 30% комиссии

Apple надеется, что эти правила минимизируют риск установления вредных и пиратских приложений.

Компания Apple разрешила пользователям в Евросоюзе использовать сторонние магазины программ. Об этом сообщает Engadget.

В частности, разработчики, которые отвечают определенным критериям, смогут позволить загружать программы со своих сайтов.

Как известно, опция Web Distribution станет доступна уже этой весной. Чтобы ею воспользоваться, разработчики должны согласиться с новыми правилами App Store, согласно которым они платят комиссию за каждую установку пользователем после определенных пороговых значений. Также они должны быть участником Apple Developer Program и иметь хорошую репутацию не менее 2 лет. Кроме того, разработчики должны «иметь приложение, которое имело более одного миллиона первых годовых установок на iOS в ЕС за предыдущий календарный год».

Apple надеется, что эти правила минимизируют риск установления вредных и пиратских приложений. Однако в Евросоюзе компанию уже подвергли критике. Она якобы придерживается только буквы Закона о цифровых рынках, но не придерживается его духа, поэтому попытки контроля над загрузками приложений из интернета могут оказаться под пристальным вниманием регуляторов.

Кроме того, компания разрешила разработчикам запускать магазины приложений, содержащих исключительно их собственные программы. Раньше нужно было включать и программы конкурентов. Таким образом, такие компании как Epic Games, Xbox и Meta могут иметь магазины приложений для iOS, которые содержат только их собственные приложения и игры.

Это также дает разработчикам больше свободы в перемещении пользователей на внешнюю страницу транзакций и покупки их товаров и услуг. Это означает, что такие компании как Spotify и Netflix смогут разрабатывать ссылки на свои сайты и потенциально избежать 30% комиссии Apple на подписки через регистрацию в приложениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.