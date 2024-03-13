Депутаты предлагают отменить ответственность за неисполнение приказа военнослужащим, если приказ заведомо преступен и невозможен для исполнения

Под явно преступным приказом предлагают понимать такой приказ, выполнение которого заведомо невозможно или заведомо приведет к потерям личного состава соответствующего подразделения свыше 50%.

За выдачу явно преступного приказа или распоряжения военнослужащему предлагается ввести уголовную ответственность. В то же время отменить ответственность за неисполнение приказа, если приказ заведомо преступен и заведомо невозможен для исполнения. Кроме того, предлагается определить, что неповиновением не считается неисполнение явно преступного приказа. Соответствующий законопроект 11077 года зарегистрировали в Верховной Раде депутаты Анна Скороход, Юлия Яцик, Сергей Кузьминых, Михаил Соколов и другие.

Под явно преступным приказом (распоряжением) предлагают понимать такой приказ (распоряжение), которым заведомо для лица, которому он адресован, предписывается совершить предусмотренное Уголовным кодексом Украины общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие) или такое деяние, признаваемое преступлением в соответствии с общими принципами права, признанных цивилизованными нациями (ч. 2 ст. 7 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека), и/или выполнение которого заведомо невозможно или заведомо приведет к потерям личного состава соответствующего подразделения (части) более 50 процентов.

Законопроект называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения и защиты прав военнослужащих, усиления ответственности командиров за явно преступные приказы, создание условий для социальной реабилитации осужденных и заключенных».

Как указывают авторы, 21 сентября 2023 года Верховной Радой была создана Временная следственная комиссия по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в Министерстве обороны, Вооруженных Силах Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, должности в которых комплектуются военнослужащими .

По результатам работы указанной Временной следственной комиссии был выявлен ряд пробелов в законодательном урегулировании деятельности в подразделениях ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, ГСЧС, СБУ.

Были выявлены признаки нарушения прав военнослужащих во время ведения боевых действий (выполнение ими боевых и специальных задач), а также во время повседневной деятельности ВСУ.

Для урегулирования выявленных пробелов в законодательстве Украины, в том числе для расширения и защиты прав военнослужащих, усиления ответственности командиров за явно преступные приказы, создание условий для социальной реабилитации осужденных и заключенных и был разработан данный законопроект.

Для достижения цели законопроекта предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, УПК, КоАП, Закон «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по усовершенствованию видов уголовных наказаний». В частности, речь идет о следующем:

предусматривается уголовная ответственность за выдачу явно преступного приказа или распоряжения;

уточняется, что подразумевается под явно преступным приказом или распоряжением;

определяется, что нет ответственности за неисполнение приказа, если приказ заведомо преступен и заведомо невозможен для исполнения

предлагается определить, что неповиновением не считается неисполнение явно преступного приказа;

предусматривается уголовная ответственность за выдачу командиром (начальником) воинской части заведомо недостоверной информации и/или сведений о самовольном уходе из воинской части или места службы военнослужащим

предусматривается, что в случае возвращения военнослужащего, которому инкриминируется самовольное оставление части, в воинскую часть по собственной воле и в определенный срок во время действия военного положения допускается смягченное наказание (штраф и служебное ограничение).

При этом увеличивается до пяти дней срок, не считающийся самовольным оставлением части;

предусматривается подследственность НАБУ для уголовных правонарушений, совершенных военным должностным лицом высшего офицерского состава, военным должностным лицом старшего офицерского состава законных военных формирований, и/или военным должностным лицом, работающим в должности или исполняющим обязанности не ниже командира (начальника) воинской части , а также командиром бригады, командиром батальона;

регулируются вопросы представления рапорта военнослужащим

предусматриваются такие виды наказаний для военнослужащего, как понижение в должности, понижение в воинском звании на одну степень (относительно лиц сержантского (старшинского) и офицерского состава), понижение в военном звании с переводом на низшую должность (относительно военнослужащих сержантского (старшинского) состава) - прописывается ответственность командира за утрату более 50% среди личного состава подразделения (части) при исполнении боевого приказа (распоряжения);

предусматривается дополнительная санкция в виде лишения воинского звания или понижения в звании;

предусматривается уголовная ответственность за невыплату военнослужащим денежного довольствия или других установленных законом выплат и дополнительных вознаграждений;

увеличение в два раза срок лишения свободы за уклонение от призыва в Вооруженные силы Украины, бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины осужденными, освобожденными судом с испытанием для мобилизации;

введение административной ответственности за непредоставление ответа военнослужащему на рапорт;

предусмотрение дополнительных санкций за пребывание под влиянием посторонних веществ в мирное время и во время военного положения для военнослужащих и начальников (командиров) и других руководителей, а именно лишение денежного довольствия и других установленных законодательством выплат и дополнительных вознаграждений и приостановление льгот для военнослужащего и членов его семей, предусмотренных Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Автор: Наталья Мамченко

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