Депутати пропонують скасувати відповідальність за невиконання наказу військовослужбовцем, якщо наказ завідомо злочинний і неможливий для виконання

Під явно злочинним наказом пропонують розуміти зокрема такий наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу понад 50%.

За віддання явно злочинного наказу або розпорядження військовослужбовцю пропонується запровадити кримінальну відповідальність. Водночас, скасувати відповідальність за невиконання наказу, якщо наказ завідомо злочинний і завідомо неможливий для виконання. Крім того, пропонується визначити, що непокорою не вважається невиконання явно злочинного наказу. Відповідний законопроект 11077 зареєстрували у Верховній Раді депутати Анна Скороход, Юлія Яцик, Сергій Кузьміних, Михайло Соколов та інші.

Під явно злочинним наказом (розпорядженням) пропонують розуміти такий наказ (розпорядження), яким завідомо для особи, якій він адресований, наказується вчинити передбачене Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне винне діяння (дію або бездіяльність) або таке діяння, яке визнається злочином відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями (ч. 2 ст. 7 Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини), та/або такий, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу (частини) понад 50 відсотків.

Законопроект має назву «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення та захисту прав військовослужбовців, посилення відповідальності командирів за явно злочинні накази, створення умов для соціальної реабілітації засуджених та ув’язнених».

Як вказують автори, 21 вересня 2023 року Верховною Радою було створено Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міністерстві оборони, Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

За результатами роботи вказаної Тимчасової слідчої комісії було виявлено низку прогалин в законодавчому врегулюванні діяльності у підрозділах ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, ДСНС, СБУ.

Було виявлено ознаки порушення прав військовослужбовців під час ведення бойових дій (виконання ними бойових та спеціальних завдань), а також під час повсякденної діяльності ЗСУ тощо.

Для врегулювання виявлених прогалин у законодавстві України, в тому числі для розширення та захисту прав військовослужбовців, посилення відповідальності командирів за явно злочинні накази, створення умов для соціальної реабілітації засуджених та ув’язнених, і було розроблено даний законопроект.

Для досягнення мети законопроекту пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, КПК, КпАП, Закону «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань». Зокрема, йдеться про наступне:

передбачається кримінальна відповідальність за віддання явно злочинного наказу або розпорядження;

уточнюється, що розуміється під явно злочинним наказом або розпорядженням;

визначається, що немає відповідальності за невиконання наказу, якщо наказ завідомо злочинний і завідомо неможливий для виконання

пропонується визначити, що непокорою не вважається невиконання явно злочинного наказу;

передбачається кримінальна відповідальність за подання командиром (начальником) військової частини завідомо недостовірної інформації та/або відомостей про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем

передбачається, що у випадку повернення військовослужбовця, якому інкримінується самовільне залишення частини, у військову частину з власної волі та у визначений строк під час дії воєнного стану допускається пом’якшене покарання (штраф і службове обмеження).

При цьому збільшується до п’яти днів строк, який не вважатиметься самовільним залишенням частини;

передбачається підслідність НАБУ для кримінальних правопорушень, вчинених військовою посадовою особою вищого офіцерського складу, військовою посадовою особою старшого офіцерського складу законних військових формувань, та/або військовою посадовою особою, яка працює на посаді чи виконує обов’язки не нижче командира (начальника) військової частини, а також командиром бригади, командиром батальйону;

врегульовуються питання подання рапорту військовослужбовцем;

передбачення таких видів покарань для військовослужбовця, як пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь (стосовно осіб сержантського (старшинського) та офіцерського складу), пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду (стосовно військовослужбовців сержантського (старшинського) складу) - прописується відповідальність командира за втрату понад 50 відсотків серед особового складу підрозділу (частини) при виконанні бойового наказу (розпорядження);

передбачається додаткова санкція у вигляді позбавлення військового звання або пониження в званні;

передбачається кримінальна відповідальність за невиплату військовослужбовцям грошового забезпечення чи інших установлених законом виплат і додаткових винагород;

збільшення в два рази строку позбавлення волі за ухилення від призову до Збройних Сил України, бригад оперативного призначення Національної гвардії України засудженими, звільненими судом з випробуванням для мобілізації;

запровадження адміністративної відповідальності за ненадання відповіді військовослужбовцю на рапорт;

передбачення додаткових санкцій за перебування під впливом сторонніх речовин у мирний час і під час воєнного стану для військовослужбовців і начальників (командирів) та інших керівників, а саме позбавлення грошового забезпечення та інших установлених законодавством виплат і додаткових винагород та призупинення пільг для військовослужбовця і членів його сімей, передбачених Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Автор: Наталя Мамченко

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