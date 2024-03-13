Вигулювали собак без намордників: у Києві покарали власників тварин

У столиці патрульні склали два протоколи на власників собак.

У Києві правоохоронці скали два протоколи на власників собак, які вигулювали тварин без намордників. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

У поліції зазначили, що перший випадок трапився в Печерському районі столиці. Під час прогулянки з дитиною, заявник побачив жінку, яка вигулювала собаку породи стаффордширський тер'єр без намордника. Тварина поводилася агресивно та налякала дитину.

Інший випадок трапився в Дніпровському району столиці. Там літня жінка вигулювала собак без повідків та намордників. Тварини напали на заявницю, яка вигулювала свого пухнастика. Громадянка намагалася захистити улюбленця та зазнала від собак тілесних ушкоджень.

У поліції додали, що на власників собак склали протоколи за ст. 154 (Порушення правил вигулу собак) КУпАП.

Також громадянам нагадали, що вигулювання собак без повідків та намордників (окрім собак, породи яких не внесені до Переліку небезпечних порід собак) чи в не відведених для цього місцях заборонено. Якщо ж такі дії заподіяли шкоду здоров'ю людей або їх майну, то окрім штрафу, санкція статті передбачає конфіскацію тварини.

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